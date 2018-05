"Cultura Emprende" apoyará un foro de librerías y un festival de arquitectura

Santander, 3 may (EFE).- La Fundación Santander Creativa (FSC) apoyará cinco iniciativas en la séptima convocatoria de ayudas "Cultura Emprende", entre las que se encuentra un foro nacional de librerías independientes, un festival de "video mapping", otro de arquitectura y cultura o un proyecto social, artístico y turístico.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director de la FSC, Marcos Díez, han presentado los proyectos seleccionados en esta edición, de entre los 28 que concurrieron.

Las iniciativas premiadas son "You are Welcome", de Amanda Pola; "Artecturas, festival de arquitectura y artes escénicas", de César Córdoba; "El puerto encendido. Festival Internacional de video mapping", de Ruido Interno; "I Foro estatal de librerías independientes y críticas", de Cultura Crítica de Iniciativa Social; y "Esto no es un libro", de Hilo Producciones.

Todos los premiados este año, a excepción de Hilo Producciones, son beneficiarios por primera vez del programa "Cultura Emprende".

Esta séptima edición cuenta con un presupuesto de 80.000 euros, los cuales se repartirán entre los proyectos ganadores, que podrán optar cada uno a entre 10.000 y 15.000 euros.

El arquitecto César Córdoba ha explicado que su propuesta se traducirá en un concurso en el que se seleccionarán proyectos de "arquitectura efímera" que puedan ser escenarios de representaciones culturales en distintos puntos.

"El proyecto trata de investigar o ver de qué modo la arquitectura puede influir en el desarrollo de la cultura en Santander", ha señalado Córdoba, así como de regenerar urbanísticamente áreas que, "con unas pequeñas intervenciones", se "llenen" durante 12 horas de distintas disciplinas escénicas.

También ha asistido a la rueda de prensa Paco Gómez Nadal, de la empresa cooperativa Cultura Crítica de Iniciativa Social, que "ha asumido los procesos productivos" de la asociación cultural La Vorágine.

Gómez Nadal ha defendido que la celebración del "I Foro estatal de librerías independientes y críticas" pretende "que Santander lidere un fenómeno que está ocurriendo en todo España, el surgimiento de librerías con muy diversos formatos que apuestan por el ensayo crítico, la poesía independiente o la narrativa fuera de circuitos convencionales".

Las actividades se desarrollarán en las librerías La Vorágine y La Libre, el centro cultural L'Asubiu y el Centro Cívico de Río de la Pila.

"You are Welcome", de Amanda Pola, es una propuesta de turismo experimental que propone el "intercambio de puntos de vista sobre Santander" entre personas que habitan la ciudad y artistas que la visiten y mediten sobre lo que vean.

De este proyecto, "a medio camino entre lo social, lo cultural y lo turístico", saldrán itinerarios, fotografías, postales y acciones artísticas y participativas en la calle.

El festival de "video mapping" organizado por Ruido Interno, que se desarrollará después de verano en el Puerto de Santander, estará abierto tanto a artistas profesionales e independientes como a empresas del ámbito del vídeo y la instalación.

Con esta propuesta se pondrán en valor algunos elementos emblemáticos de la zona portuaria, al proyectar sobre ellos piezas elaboradas de forma específica para la ocasión, y, además, se prevé trabajar con alumnos de distintos centros educativos de la región.

Por último, "Esto no es un libro", de Hilo Producciones, es un proyecto divulgativo que pretende facilitar el acceso de los estudiantes a algunas de las lecturas obligatorias de Secundaria, a través de la "interpretación" y la creación de piezas audiovisuales específicas.

Se estima que 1.100 jóvenes puedan establecer de esta manera contacto directo con los personajes de las obras.

Igual ha apuntado que desde su puesta en marcha, en 2012, las ayudas "Cultura Emprende" han apoyado más de 40 proyectos, a los que se ha destinado más de medio millón de euros.

Además, ha subrayado que algunas de las iniciativas premiadas en otras ediciones se han adaptado e incorporado después a la programación de la FSC.

El jurado de esta convocatoria ha estado compuesto por la coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Kristine Guzmán, la responsable de la Sala Robayera de Miengo, Marta Mantecón, el artista y responsable de las actividades culturales de la Autoridad Portuaria de Santander, Carlos Limorti, y la periodista Mada Martínez.