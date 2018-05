Pleno Noja da luz verde a presupuestos que ascienden a más de 10,2 millones

Santander, 3 may (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Noja ha aprobado hoy definitivamente los presupuestos de 2018, que ascienden a algo más de 10,2 millones de euros, con el apoyo del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) y el voto en contra del único miembro del PP presente en esta sesión plenaria.

De este modo casi se repite la ausencia en bloque a la votación inicial de estas cuentas públicas celebrada hace casi dos meses, cuando no asistió ningún concejal popular, según informa el Ayuntamiento de Noja en nota de prensa.

Al igual que entonces, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha censurado la actitud de los concejales ausentes del PP, a los que ha vuelto a acusar "de faltar al respeto a sus votantes y al conjunto de los vecinos de la Villa" y de incumplir "una vez más sus deberes como representantes municipales".

Ruiz Lavín ha dicho a los cuatro concejales del PP que no han acudido a esta sesión, entre los que figura el ex alcalde Jesús Díaz y la portavoz del grupo Joana García, "que lo mejor que pueden hacer, si como parece no quieren ejercer su responsabilidad política, es dimitir y dejar correr la lista, aunque solo sea por higiene democrática y el debido respeto a las instituciones públicas".

Ruiz Lavín no encuentra explicación a esta ausencia de casi todo el PP, "salvo que sea porque sus representantes no quieren ni oír hablar de que estas cuentas municipales vienen condicionadas por los casi 3 millones de euros en deudas que dejaron en herencia, además de por otros 350.000 euros en facturas impagadas escondidas en el cajón a las que ahora nosotros debemos hacer frente".

En la misma línea, el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente (PSOE), Javier Martín, ha criticado la "escasa talla moral y política de los cuatro concejales desaparecidos del PP, que han vuelto a reírse de todos los vecinos".

Además, el Pleno ha aprobado, con la abstención del edil popular, las cuentas generales de 2015 y 2016 y también, en este caso por unanimidad, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en materia de atención sanitaria que ha hecho posible que el municipio cuente con un nuevo servicio de ambulancia de soporte vital básico (SVB), con base en el Centro de Atención Primaria, desde el pasado 30 de marzo.

Ruiz Lavín ha recordado que el actual equipo de gobierno tuvo que hacer frente, nada más hacerse cargo del Ayuntamiento en 2015, de una deuda pendiente "de más de 270.000 euros más los correspondientes intereses de demora por impagos a la empresa del servicio de ambulancia, una concesionaria a la que el exalcalde del PP, Jesús Díaz, contrató sin ningún soporte legal".