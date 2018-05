Igual cree que subcontrata que buzonea cartas de impuesto debe tener sanción

Santander, 4 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho que se mantiene el lunes como último día para pagar el impuesto de vehículos y ha añadido que la empresa de buzoneo subcontratada para repartir las cartas de recordatorio y que no lo ha hecho debería tener sanción, aunque no depende del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha precisado que la empresa de buzoneo, que no ha contratado el Ayuntamiento sino la empresa que gestiona los tributos, debería tener sanción porque ha cobrado por unos servicios "que no ha hecho".

Igual se ha manifestado así al ser preguntada por las cartas de pago del impuesto de vehículos que no han llegado a muchos de los contribuyentes que no tienen domiciliado el recibo del impuesto de vehículos.

La regidora ha señalado que en principio no se va a ampliar el periodo de pago, que concluye el lunes.

Si hubiera algún cambio y ese plazo pudiera ampliarse, el Ayuntamiento lo comunicará, pero "de momento antes del lunes o el lunes hay que pagar el impuesto de circulación", ha recalcado Igual.

La alcaldesa ha recordado que el centro de atención telefónica del servicio de gestión tributaria del Ayuntamiento de Santander estará activo durante el fin de semana, con el fin de facilitar las cartas de pago del impuesto de vehículos a los contribuyentes que no tienen domiciliado este recibo y que aún no lo han abonado.

Este servicio estará activo en horario de 9.00 a 20.00 horas el sábado, y de 9.00 a 14.00 horas el domingo, en el teléfono 942200691.

Preguntada por los problemas que se registran para completar la llamada, Igual ha señalado que no los conoce pero que se intentarán subsanar. "No he llamado porque yo lo tengo domiciliado e intentaremos subsanar si eso es lo que ocurre, porque lo desconozco", ha apuntado.

La alcaldesa ha remarcado que el envío de la carta para el pago del impuesto no es obligatorio, pero sí "un recordatorio que a todos venía muy bien".

Y ha añadido que el Ayuntamiento ha avisado a los vecinos por otros medios, como es habitual: los anuncios en el Boletín Oficial y en el medio de comunicación de mayor tirada.

Ha lamentado que este año la empresa encargada del buzoneo "no ha hecho bien su trabajo" y ha destacado que "por supuesto" habrá sanción a la empresa "que no ha hecho su trabajo". "Esa empresa no contratada por el Ayuntamiento ha cobrado por unos servicios que no ha hecho, con lo cual tendrá que tener la responsabilidad por el trabajo que ha cobrado y no ha hecho", ha subrayado.