Igual: Por más que se manifiesten no vamos a dejar de estudiar y ver opciones

Santander, 4 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento va a seguir trabajando para que el sistema de transporte sea "el mejor" para la ciudad, insiste en que no se dan "palos de ciego" y reitera que no se va a dejar de "estudiar y ver opciones", por más que los vecinos se manifiesten.

Igual ha respetado que algunos vecinos de Peñacastillo decidieran ayer trasladar su propuesta hacia el Metro-TUS con un acto en el intercambiador del Hospital de Valdecilla, y ha afirmado que "la alcaldesa, oídos sí que tiene", y por eso se sigue trabajando.

La alcaldesa ha dicho a los periodistas que no conoce si los vecinos que ayer protestaron pertenecen o no a la Plataforma Transporte Santander, que ha reconocido que no sabe quién la conforma y quien, en ese colectivo, habla en nombre de la plataforma o a título personal.

Ha subrayado que desde el Ayuntamiento se sigue ahora con un plan para conocer cuáles son los tiempos de espera en los intercambiadores y el número de viajeros que usan el autobús en horas punta o en horas valle, y también ha explicado que se está trabajando en las frecuencias del transporte, que serán modificadas en verano, como ha recordado que se hace todos los años.

"Por más que se manifiesten, no vamos a dejar de estudiar y ver las opciones", ha reiterado la alcaldesa, quien afirma que en el Ayuntamiento se escucha "a todo el mundo".

Tras dar a conocer los actos de la Virgen del Mar y a la pregunta de los periodistas sobre si considera que las protestas hacia el Metro-TUS se están rebajando, Igual ha opinado que "el clamor es menor, porque tiene que ser menor".

Y ha justificado esa respuesta en que hay personas que ya no tienen hacer transbordos para llegar al centro, con lo que no pierden tiempo de su trabajo, y se ha comprobado que hay "beneficios" con otras medidas que incluye ese nuevo sistema de transporte como el carril rápido.

Sin embargo, ha reconocido que sigue habiendo ciudadanos que quieren otras alternativas y, por ello, ha insistido en que el Consistorio va a seguir trabajando para mejorar el sistema de transporte urbano de Santander.