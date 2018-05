Sábado 5 de mayo de 2018

Reinosa (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy, en una entrevista con Efe, que "el reto" es que las obras del tren de alta velocidad a Cantabria estén todas finalizadas en 2023, incluidas las actuaciones de soterramiento en Torrelavega y la integración en Santander, que acabarían en 2021.

FERROCARRIL AVE

El tramo Aguilar-Reinosa llegará a una inversión de 400 millones de euros

Reinosa (EFE).- El trazado de ferrocarril de alta velocidad entre Aguilar de Campoo y Reinosa, cuyo estudio informativo saldrá a información pública este verano, tendrá una inversión de más de 400 millones de euros, cien más de la previsión inicial, y permitirá un ahorro de tiempo a Madrid de 65 minutos.

FERROCARRIL AVE

Mazón dice que Revilla no fue a acto de alta velocidad porque no le invitaron

Santander, 5 may (EFE).- El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha dicho hoy que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, no ha estado en el acto del estudio informativo de la alta velocidad a Reinosa porque no fue invitado, y ha considerado que las "polémicas" sobre su asistencia "no tienen mucho sentido".El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido al Gobierno cántabro que no trate de "desviar la atención" sobre el "motivo principal" de la ausencia del presidente, Miguel Ángel Revilla, en la visita a las obras de la estación de Guarnizo, porque, según ha dicho, se debió a que estaba "haciendo caja".

PENSIONES PROTESTAS

Los jubilados vuelven a la calle en defensa de unas pensiones dignas

Santander (EFE).- Los pensionistas han vuelto a salir a la calle hoy en Santander, este vez convocados por la coordinadora cántabra, para exigir al Gobierno de España unas pensiones dignas y medidas que garanticen el sistema público para ellos y para las siguientes generaciones.

PARLAMENTO PLENO

PRC denuncia Gobierno de Rajoy solo aporta el 16% del coste de la dependencia

Santander (EFE).- El PRC llevará al pleno del Parlamento de este lunes una iniciativa con la que quiere conocer qué criterio tiene el Gobierno de España para no pagar "el coste real" del sistema de atención a la dependencia, ya que, según denuncia, solo aporta un 16 por ciento cuando tendría que sufragar un 50.

PRESUPUESTOS ESTADO

Cs presenta una enmienda a PGE para proteger la bahía con un plan integral

Santander (EFE).- Ciudadanos (Cs) ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para que incluyan una partida de 250.000 euros destinada a la elaboración de un plan integral para proteger la bahía de Santander.

MUSEOS PAROS

Desconvocados los paros en Altamira y el resto de museos nacionales

Santander (EFE).- Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han desconvocado los paros horarios que se iban a iniciar este domingo 6 de mayo en el Museo de Altamira y en todos los demás museos nacionales.

GOBIERNO MUNICIPIOS

Revilla inaugura la Plaza del Riuco de Santa Cruz de Iguña

Santander (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha inaugurado esta tarde las obras de reforma de la Plaza del Riuco en Santa Cruz de Iguña (Molledo, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno para dotar a los pueblos de espacios de encuentro.

TRABAJO EXTRANJEROS

Número extranjeros afiliados a Seguridad Social crece un 8,6 % en Cantabria

Madrid/Santander (EFE).- El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral creció en toda España el año pasado y en Cantabria aumentó por encima de la media nacional, un 8,6 por ciento hasta los 10.570.

TORRELAVEGA MOVILIDAD

Comienzan las encuestas a los usuarios del Torrebus para el Plan de Movilidad

Torrelavega (EFE).- La empresa que elabora el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Torrelavega ha comenzado a realizar encuestas a los usuarios del transporte público en el municipio, conocido como Torrebus, con el objetivo de recabar datos sobre este servicio para poder mejorarlo en el futuro.

SANTANDER MOVILIDAD

Mesa Movilidad cree que puerto tiene suelo suficiente para parking disuasorio

Santander (EFE).- La Mesa de Movilidad de la Bahía ha defendido hoy que el puerto de Santander dispone de suelo suficiente para que se pueda crear un aparcamiento disuasorio, que considera esencial para la ciudad.

EDUCACIÓN PREMIOS

El Colegio La Enseñanza gana el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas

Santander (EFE).- El Colegio Compañía de María-La Enseñanza de Santander ha ganado el primer premio del Festival de Climetrajes de Manos Unidas en la categoría Escuelas Primaria, con el vídeo "Maquinitas-Game Over".