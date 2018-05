Rulo ya tiene estrella en Tetuán: El mayor éxito es que en casa te quieran

Santander, 6 may (EFE).- El cantante cántabro Rulo ya forma parte del particular paseo de la fama del popular barrio santanderino de Tetuán, donde hoy ha descubierto la estrella que lleva su nombre rodeado de admiradores y ha confesado que, para él, "el mayor éxito es que la gente de casa te quiera".

"El aplauso de casa cuesta el doble conseguirlo y sabe el doble mejor", ha dicho este reinosano internacional, que está en plena gira y en unos meses, en noviembre, volverá a pisar los escenarios de América.

La estrella de la fama de Rulo es la décima del paseo de Tetuán, donde también brillan las de otros cántabros que han traspasado fronteras, como la atleta Ruth Beitia, el actor Eduardo Noriega o el cantante David Bustamante.

La idea de crear este paseo partió de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Tetuán, que para Rulo, quien tiene allí un apartamento, es su "Reinosa en Santander, el barrio con más vitalidad, el mejor barrio de la ciudad".

En el homenaje han participado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la asociación, Jaime Ruigómez.

Raúl Gutiérrez "Rulo" ha dedicado su estrella a sus amigos y su familia, que le ha acompañado al completo; ni siquiera ha faltado su abuelo de 92 años, que "nunca sale de Reinosa y ha querido estar aquí". "Se lo dedico a los que me aguantan cuando me voy un mes a tocar a América y cuando estoy componiendo, que no hay quien me aguante".

Rulo lleva más de 20 años sobre los escenarios, los primeros catorce al frente de La Fuga y desde 2010 con su Contrabanda, y con su última gira, "Objetos perdidos", ha vivido dos conciertos muy especiales en el Palacio de Festivales de Santander, muy cerca de donde ahora tiene su estrella.

Este domingo ha recordado esos conciertos en los que compartió escenario con sus amigos en la música, Dani Martín, Leiva, Fito Cabrales, El Drogas y Luz Casal. Estas actuaciones fueron grabadas y van a ser publicadas. No sabe todavía cómo se publicarán pero asegura que "hay cosas alucinantes" en esas grabaciones.

También ha confesado que está emocionado con su primer concierto en Perú dentro de su próxima gira por América Latina. "Un primer concierto es como un primer amor, nunca se olvida", ha afirmado este rockero, al que cada vez le gusta más actuar en un teatro ante mil personas que delante de 25.000 en un festival, quizá, dice, porque se está haciendo mayor y ahora ve "la magia" en los espacios pequeños.

El ministro de Fomento, cuya intervención en el acto no estaba prevista, ha dado la enhorabuena a Rulo, a su juicio, "uno de los grandes de la música de este país y de la cultura de Cantabria", y ha felicitado a la asociación de hosteleros de Tetuán por su iniciativa.

"Lo más bonito que hay en la vida es ser reconocido por los tuyos, donde naciste", ha dicho el presidente de Cantabria, quien considera que Rulo merece la estrella especialmente porque "esté en México, en Puerto Rico o en Kentucky" siempre empieza sus conciertos con un "desde Reinosa, Cantabria, Rulo".

Para Revilla, Rulo es "un fenómeno como persona y artista" y además "no es de esas estrellas que salen por la puerta de atrás". "Está con los suyos, es sencillo y no se le ha subido a la cabeza", ha resumido.

"Aquellos que tenemos notoriedad, por muy pequeña que sea, tenemos la obligación de hablar de tierra, pequeña pero infinita", ha defendido el presidente, quien ha subrayado que en eso Rulo "es un grandísimo ejemplo y un orgullo para los cántabros".

Entre una frase y otra ha apuntado que algunos no lo hacen, no se dedican a hablar de su tierra, e "incluso han llegado a ministros" para añadir inmediatamente que no se refería De la Serna, con el que ha compartido este acto y al que ha saludado con un apretón de manos antes del descubrimiento de la estrella.

También la alcaldesa ha destacado que Rulo, que "tendrá fama durante mucho tiempo", siempre regresa a su Reinosa y a su barrio en Santander para tomar unos vinos.

Y ha resaltado la gran labor que han hecho los hosteleros y comerciantes del barrio para revitalizarlo.