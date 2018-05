Ministro cree que Revilla "mintió" cuando dijo que donaba beneficios libros

Santander, 7 may (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, opina que la respuesta de hoy del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a su petición de que dé a conocer sus ingresos por sus libros, demuestra "claramente que mintió cuando aseguró a los cántabros que donaba los beneficios de su libros".

"Sus apariciones televisivas sólo tienen un objetivo: el lucro personal", ha considerado el ministro, quien cree que es "un hecho evidente" que Revilla "utiliza la Presidencia para hacer caja".

"Prefirió ir a un programa de televisión a promocionar su libro en lugar de estar en la presentación de la línea marítima a Cork como era su obligación y prefirió firmar libros que acudir a un acto del Gobierno de España de una inversión estratégica para la comunidad de 50 millones de euros", ha insistido el ministro de Fomento.

Íñigo De la Serna ha respondido así, en declaraciones a Efe, a lo dicho esta tarde por el presidente, después de que el ministro le instara a que hiciera público lo que gana con la venta de sus libros.

Miguel Ángel Revilla ha asegurado que sus ingresos por la venta de libros son legales y que Cristobal Montoro "lo sabe bien", y ha insistido en que el ministro de Fomento empieza "demasiado pronto" la campaña electoral por mandato de Mariano Rajoy.

"Es escandaloso que se niegue a mostrar sus ingresos a la sociedad cántabra. Y es la prueba más evidente de que tiene mucho que ocultar", ha respondido Íñigo de la Serna, quien ha añadido que "la falta de transparencia y la opacidad es impropia de un representante político".

A su juicio, Revilla "no va poder seguir ocultando lo que todos los cántabros tienen derecho a conocer". "Si él mismo ha dicho que no tiene nada que ocultar, que haga público sus ingresos, y que lo haga esta misma semana", ha exigido el ministro de Fomento y ex alcalde de Santander.