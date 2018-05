Parlamento aprueba que Gobierno haga plan para reestructurar sector público

Santander, 7 may (EFE).- El pleno del Parlamento regional ha aprobado una moción para que el Gobierno presente en el plazo de cuatro meses un segundo plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional, con medidas detalladas en cada ente.

La moción que lo pide la presentó el PP, que inicialmente reclamaba que el plan se presentara en un mes, pero los populares han aceptado una enmienda del PSOE que solicitaba que se ampliara ese plazo "al menos" a cuatro meses, porque lo contrario sería "inasumible".

Al final, el PP, el PRC y el PSOE han apoyado esta moción, además del parlamentario del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, aunque no se ha aceptado su enmienda que pedía una reducción del sector público empresarial y fundacional en un 25 %.

Cs ha votado en contra y los tres diputados de Podemos se han abstenido.

La diputada del PP y exconsejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, ha lamentado que esta enmienda no salga adelante por consenso y ha avisado de que actualmente cada consejería "hace de su capa un sayo" al contratar personal en las empresas públicas.

Según los datos de la documentación remitida por el Ejecutivo a la Cámara que ha esgrimido Mazas, en los últimos 16 meses se ha incrementado la plantilla de las empresas y fundaciones públicas en 115 personas, un 7 %.

La diputada del PP ha cuestionado que "se han empezado a eliminar parte de los controles establecidos en la pasada legislatura" y ha destacado que el gasto corriente de las empresas públicas y fundaciones ha crecido un 6 %, mientras la economía lo hace a un ritmo de un 2 %.

Además, ha apuntado que, según figura en los presupuestos regionales, la previsión de pérdidas para 2018 es de 30 millones de euros, un 50 % más respecto a 2015, con un aumento de las transferencias de capital a estos entes.

Ha criticado que en esta legislatura "no se ha hecho nada", porque no se han reducido entidades, no se ha reordenado y se ha aumentado la plantilla.

Aunque el PSOE ha apoyado la iniciativa tras aceptarse su enmienda, su portavoz, Víctor Casal, se ha preguntado por qué es ahora para el PP "una necesidad imperiosa" reordenar el sector público empresarial y fundacional.

Casal ha dicho a Mazas que, cuando fue consejera, estuvo "mano a mano" y no hizo nada.

José Ramón Blanco, de Podemos, ha reprochado al PP, al PRC y al PSOE que hayan "bloqueado" en la Cámara la comisión de estudio del sector público empresaria y fundacional.

"Lo habéis hecho para seguir perdiendo el tiempo, que os gusta muchísimo. Hacer como que hacéis algo y no hacer nada", ha lamentado.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, lo ha negado, y ha asegurado que no hubo bloqueo de la comisión, sino que lo que se decidió fue esperar a que el Gobierno regional tenga el informe para actuar.

"No puedo aceptar que haya habido ningún tipo de interés u oscurantismo. Al revés, le vamos a decir al Gobierno: coja el informe de la AIReF, analícelo, ponga en marcha las medidas y tráigalas al Parlamento", ha zanjado.

Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha explicado que rechaza esta iniciativa porque se trata de "un bodevil" y "un pasteleo" que, en el fondo, busca no hacer nada para mejorar las empresas públicas y fundaciones.

A su juicio, ni este Gobierno ni los anteriores han hecho nada para hacer más eficiente el sector público empresarial y fundacional. "Nosotros no vamos a participar de esta pantomima", ha dicho Gómez.