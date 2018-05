Castro homenajeará a víctimas de la 'Francesada' con una narración musical

Noja, 9 may (EFE).- La Concejalía de Cultura de Castro Urdiales ha organizado para el viernes 11 de mayo, aniversario de la Francesada de 1813, una narración musical de los hechos históricos de este episodio de la guerra de la Independencia que causó decenas de muertes y la práctica destrucción del municipio.

Los actos tendrán lugar, a las seis de la tarde, en el entorno de la cruz de la calle 11 de Mayo y correrán a cargo de Iñaki Belmonte, con el acompañamiento musical de alumnos de la Escuela de Música La Sirenuca, detalla hoy en un comunicado el Ayuntamiento de Castro.

María Cea y Ane Infante, ambas al piano, y María Peña a la flauta travesera, interpretarán los temas "Nuvole bianche" de Ludovico Einaudi, "River flows in you" de Yiruma, "Only in time" de Enya y un tema de Clint Mansell perteneciente a la BSO de "Requiem por un sueño".

Tanto en la zona de la calle San Juan como en el monumento a las víctimas de la Francesada ubicado en el Parque Amestoy se colocarán sendos centros de flores.