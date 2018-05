Comité de huelga de SUAP y 061 "muy decepcionado" con propuesta de Consejería

Santander, 9 may (EFE).- El comité de huelga de médicos y enfermeros de las urgencias de atención primaria y hospitalarias -los SUAP y el 061- se ha mostrado "muy decepcionado" del resultado de la reunión que ha mantenido con responsables de la Consejería de Sanidad para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga.

Según Charo Zuloaga, miembro del comité de huelga, la propuesta presentada por la Consejería "no cambia nada" respecto a planteamientos anteriores de la Administración.

Por ello, anuncia Zuloaga, mañana trasladarán a la asamblea de profesionales de este sector las conclusiones de esa propuesta, que ha tildado de "manzana envenenada" porque "por un lado te da y por otro te quita".

"Me sorprendería mucho que se aceptase", ha dicho Zuloaga en declaraciones a Efe.

Ha valorado que la Consejería ofrezca el abono del complemento de nocturnidad y festividad, que eran dos de las reivindicaciones de los trabajadores.

Pero critica que además prevé una modificación en el horario de entrada y salida y suprimir el complemento específico, conseguido en el acuerdo de fin de huelga de 2015, que "representa la especial idiosincrasia del servicio", según explica Zuloaga.

"Nos imponen una modificación de horario completamente penosa para los trabajadores por la que deberían entrar dos horas antes y salir una después", ha manifestado Zuloaga, quien reclama una explicación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para implantar ese cambio.

También ha lamentado que, de aceptarse esa propuesta, el complemento específico del SUAP y 061 quedaría por debajo del de Atención Primaria, pese a que considera que los servicios de las Urgencias tienen "una mayor penosidad laboral".

Para Zuloaga sería "muy sorprendente" que la asamblea aceptase esta propuesta porque, en su opinión, "no es satisfactoria para nadie".

A su juicio, el SCS "no tiene ningún interés en solucionar este conflicto" porque el comité de huelga ha esperado, "hasta última hora", con "paciencia" para no levantarse de la mesa, pero los responsables de Sanidad "no han dejado otra opción".