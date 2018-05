Fomento advierte a estibadores de que generar inestabilidad "no ayuda nada"

Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido hoy a los estibadores, que estudian la posibilidad de convocar nuevas huelgas, de que "no tendría mucho sentido en estos momentos generar inestabilidad en el sistema portuario" y de que "una situación de incertidumbre no ayuda nada".

El colectivo de estibadores ve "con preocupación" la demora en la aprobación del real decreto que recogerá el reglamento de la nueva ley de la estiba, teniendo en cuenta que el plazo para cerrar los nuevos convenios vence el próximo 14 de mayo.

De la Serna ha explicado a los periodistas, al término de la firma de un protocolo entre Adif y Railway Innovation Hub Spain para la innovación tecnológica ferroviaria, que Fomento sigue impulsando la aprobación del reglamente, cuyo texto se mandará esta semana o la que viene al Consejo de Estado, para llevarlo después al Consejo de Ministros.

Según el titular de Fomento, su tramitación está "en la recta final", ya que, en el mismo momento en el que el Consejo de Estado dé luz verde, "nosotros, haciendo realidad nuestro compromiso, aprobaríamos el reglamento".

En cuanto a la demanda sindical de establecer una prórroga de un año para alcanzar los acuerdos en los convenios, el ministro ha asegurado que es algo que "no se puede introducir en el real decreto".

En este sentido, ha matizado que "tenemos un acuerdo y una hoja de ruta ya marcada que establece el real decreto ley, con el que se ha conseguido dar un paso muy importante para la mejora de la competitividad de los puertos en España, y aprobar un real decreto en unos términos en los que había acuerdo".

Por todo ello, ha pedido tanto a los sindicatos como a la patronal Anesco, que representa a las empresas de la estiba en la negociación colectiva, "un poco más de paciencia".

El ministro ha hecho hincapié en que sindicatos y empresarios "conocen a la perfección el contenido del reglamento y que tuvimos que superar muchos trámites", por lo que espera que todos sepan "acomodar sus negociaciones a la aprobación definitiva de ese real decreto". "No tiene por qué suponer ningún trauma", ha agregado.