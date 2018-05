Movellán lamenta pérdida de ayudas europeas por "no trabajar lo suficiente"

(Actualiza la ST3050 con declaraciones del edil de Desarrollo Local, Eugenio Gómez)

Maliaño, 9 may (EFE).- El portavoz del PP en Camargo, Diego Movellán, ha lamentado hoy que el municipio haya "perdido" las ayudas europeas previstas en la iniciativa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (EDUSI), en su opinión, porque la alcaldesa, Esther Bolado, "no ha trabajado lo suficiente" para conseguirlas.

El Consistorio había presentado a finales de 2017 un proyecto centrado, entre otras cosas, en la regeneración urbana, social y cultural, la recuperación de los entornos fluviales, la integración social y la sostenibilidad medioambiental del municipio para optar a 2.976.643 euros, a través de fondos Feder a ejecutar entre 2018 y 2022.

Estas ayudas europeas las recibirá el municipio de Torrelavega, que también había presentado un proyecto para conseguirlas.

En una nota de prensa, el portavoz del PP en Camargo, Diego Movellán, ha afirmado que Bolado "ya llega tarde" a pedir disculpas por "dejar escapar" casi tres millones de euros y ha recordado que el año pasado ya advirtió que, al presentar el proyecto "sin trabajar", Camargo estaba "entregando el dinero" a Torrelavega.

A su juicio, las ayudas se han concedido finalmente a este municipio "al no reunir" el proyecto presentado por Camargo "el interés suficiente" y ha considerado que "este patinazo" del equipo de gobierno (PSOE-PRC) priva al municipio de recursos económicos "importantes" para su desarrollo.

También ha asegurado que la iniciativa que presentaron socialistas y regionalistas, denominada "Camargo: magnética, atractiva e inclusiva", era "un esquema de ocurrencias, sin desarrollar, sin trabajar lo suficiente y sin participación ciudadana" con la que el municipio volvía a desaprovechar "una oportunidad histórica".

"Mientras Torrelavega anunciaba los proyectos a los que va a dedicar tres millones de euros, Camargo anunciaba un taller de jardinería", ha remarcado Diego Movellán.

Para el exalcalde, el municipio es "rehén" de una alcaldesa que "cree que basta sentarse en un sillón y esperar que le traigan el dinero en carretilla" para que su concejal de Hacienda, Héctor Lavín, "pueda dárselo a los bancos".

Además, ha opinado que, "en solo tres años", el equipo de Esther Bolado ha dado un ejemplo de "cómo frenar proyectos que quedaron en marcha", como, según ha dicho, la nueva biblioteca o la remodelación de La Vidriera.

A lo que ha añadido que la primera edil ha sumido a Camargo en "el ridículo nacional" al retrasar la fiesta del Dos de Mayo a finales de mes y "acaba de dar una lección de cómo tener en la mano una oportunidad y regalársela al municipio vecino".

En respuesta, el edil de Industria y Desarrollo Local, Eugenio Gómez, ha lamentado que Movellán "se alegre" de que el municipio no haya accedido "todavía" a estos fondos europeos "al no alcanzar la puntuación suficiente" y que utilice "cualquier argumento para atacar" al equipo de gobierno.

Gómez también ha considerado que el edil del PP demuestra "de nuevo una absoluta falta de respeto" hacia los técnicos municipales e "instrumentaliza" su trabajo para hacer política, por lo que asegurado que sus declaraciones son "un ataque" a su labor y al del equipo encargado de la redacción del proyecto.

"Todos ellos han realizado una gran tarea a pesar de que haya habido otra propuesta que ha sido considerada mejor por quienes tenían que conceder las ayudas", ha afirmado.

Asimismo, ha censurado que el PP "trate de engañar" a los vecinos, ya que el Consistorio "no ha perdido" una ayuda sino que "no ha alcanzado la suficiente puntuación" para acceder a ella.

También le ha recordado que en 2015 se "tuvo que presentar" el proyecto que los populares "habían dejado prácticamente cerrado" y que entonces tampoco obtuvo la subvención.

Para Eugenio Gómez, Movellán es "la persona menos adecuada" para dar lecciones de trabajar, dado que "sorprende ver" a un diputado nacional, que cobra 70.000 euros al año, ha dicho, "paseando por Maliaño" mientras en Madrid se están celebrando sesiones en el Congreso de los Diputados.

A lo que ha añadido la "total falta de interés" de su grupo por colaborar para que el proyecto saliera adelante, al abstenerse en el pleno en el que se aprobó presentar el proyecto.

"Movellán debería reflexionar sobre su comportamiento destructivo constante porque demuestra, día tras día, que pone sus intereses personales y los de su partido por delante del de los vecinos", ha relatado Gómez.

Además, ha asegurado que Torrelavega era "un competidor difícil" y que el hecho de que no se haya conseguido esta ayuda "no quiere decir" que Camargo no pueda concurrir a otras o aprovechar el proyecto realizado para otras convocatorias.

Al respecto, ha afirmado que se estudiará si las principales medidas que contiene el proyecto presentado se pueden llevar a cabo "gracias a la buena capacidad financiera" actual que tiene el Consistorio.

"Serán proyectos que tendrán que someterse a la votación del pleno y el PP tendrá que definir su postura y mostrar si está a favor de sus propios intereses o del interés de los vecinos", ha concluido.