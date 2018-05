Vielva ratifica que el precio del agua es superior al coste del servicio

Santander, 12 may (EFE).- La concejala no adscrita Cora Vielva ha ratificado que el precio del recibo del agua ha sido superior al coste del servicio que reciben los santanderinos.

Vielva afirma que de la documentación que ha leído sobre el servicio municipal de aguas se desprende que la empresa ha cobrado casi dos millones de euros de más, dada la diferencia entre los ingresos y el coste real del servicio.

Ante esta situación, Vielva considera que los santanderinos deberían conocer lo qué ha ocurrido en los 12 años de funcionamiento de este servicio y dónde está ese dinero.

La edil insta al concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, a que lea detenidamente los expedientes para comprobar que los ingresos superan los gastos en casi dos millones de euros cuando en ningún caso debería ser así.

"La Ley de tasas es muy clara y un Ayuntamiento no puede modificarla y, sin embargo, ha redactado un pliego de condiciones para adjudicar este servicio de agua a un particular y privatizar el servicio", subraya Vielva.

Para Cora Vielva "es preocupante" que el concejal de Medio Ambiente no se haya leído sus propios informes y no se entere que los vecinos de Santander no deben pagar más año tras año por un servicio que no sabemos su coste real y que la empresa Aqualia sube el precio del agua con la subida del IPC".

Asimismo, Vielva acusa al equipo de Gobierno municipal de entregar la documentación a medias para que la oposición solo se informe de lo que les interesa.

"Esta falta de transparencia ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a pedir al equipo de Gobierno municipal la documentación completan ya que es la única forma de que la entreguen", destaca Vielva.