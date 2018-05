Igual: no tengo que ser yo la que hable de las directrices de otro partido

Santander, 14 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha vuelto a decir que no ha existido ningún "pacto secreto" con Cs ni con David González, y ha asegurado que ella no tiene que ser quien se pronuncie sobre las directrices marcadas por otro grupo.

"Las direcciones y directrices que Cs a nivel interno diese, no somos nosotros quién para decirlas", ha subrayado Igual, quien ha hecho hincapié en que "en política no hay pactos secretos".

La alcaldesa se ha pronunciado así a raíz de unas declaraciones de González a 'El Diario Montañés', en las que reconoce que hizo un pacto con el PP en 2015 que mantendrá toda la legislatura.

Tras las elecciones de 2015 tanto el entonces alcalde y hoy ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como el propio edil David González, que estaba en Cs, aseguraron que el acuerdo se ceñía exclusivamente a facilitar la investidura.

A la pregunta de los periodistas sobre la motivación de esas palabras, la regidora ha asegurado que es al exconcejal de Cs David González a quien le corresponde explicar por qué dice que suscribió un pacto con el Partido Popular.

Además ha recordado que el PP fue el único grupo político que se sentó con la intención de firmar el decálogo por la regeneración democrática, que después se hizo público.

"En lo que a mi respecta, no hay ningún pacto secreto ni ninguna otra directriz y no somos nosotros quién para mandar en otros grupos políticos", ha apostillado.