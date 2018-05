PSOE-PRC retrasan una semana más el pleno de presupuestos de Torrelavega

Torrelavega, 14 may (EFE).- El equipo de gobierno PSOE-PRC en el Ayuntamiento de Torrelavega ha retraso una semana más el pleno extraordinario para aprobar el presupuesto de 2018, al seguir sin alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición para que apoyen o se abstengan sobre el documento económico.

El pleno fue anunciado hace tres semanas por el alcalde para mañana martes pero, ante la falta de acuerdo con otros grupos, se ha decidido fijar para el jueves 24 de mayo la fecha para su celebración, con el fin de permitir que el viernes día 18 se reúna la Comisión Informativa de Hacienda para dictaminar el borrador de presupuesto.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha anunciado hoy que PSOE-PRC siguen negociando con los grupos de la oposición su apoyo al documento, y por ello han mantenido y mantienen reuniones con PP, Torrelavega Sí y Torrelavega Puede, ya que ACPT se ha autoexcluido de estos contactos desde el principio.

Según ha detallado, en estos momentos el equipo de gobierno trabaja con la previsión de aprobar el presupuestos con los 11 votos de PSOE y PRC, y la abstención de "al menos" tres concejales de alguno de los otros grupos, a fin de lograr más votos a favor que en contra.

Ha asegurado que las reuniones mantenidas hasta ahora han servido para que PSOE y PRC explicasen "más en detalle" al resto de formaciones los contenidos del borrador presupuestario y conocer sus peticiones para incluir en el documento, algunas de las cuales han sido incorporadas total o parcialmente

Según el edil de Hacienda, en estos contactos ha quedado claro "que es difícil satisfacer todas las peticiones de todos", aunque ha asegurado que el borrador de presupuesto "es un documento plural y que engloba propuestas de todos los que han querido aportar algo", en referencia a PP, Torrelavega Sí y Torrelavega Puede.

A su juicio, "puede" que el borrador del documento económico "no sea al ciento por ciento del agradado de todos", pero sí contendrá aportaciones de la oposición para permitir "al menos" su abstención en el pleno, con el fin de sacar adelante el presupuesto de este año que se retrasa por falta de acuerdo.

Pedro Pérez Noriega ha reiterado la importancia de disponer de este documento económico para hacer frente a las distintas inversiones previstas por el equipo de gobierno para mejorar la ciudad.

Entre ellas, ha hecho mención a la aportación municipal de casi tres millones de euros en varios ejercicios pata desarrollar el programa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que acaba de obtener fondos europeos.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, aseguró a comienzos de abril que si no se aprueba el presupuesto sería "un error histórico" para "toda la Corporación", pues a su juicio los ciudadanos de Torrelavega "no nos perdonarían" si la Corporación no alcanzase un acuerdo.

Además, dijo que ello supondría "un perjuicio gravísimo" para la ciudad al no poder ejecutarse las "grandes y pequeñas inversiones" incluidas en el documento.