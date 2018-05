TU convoca concentración de interinos de administraciones públicas el jueves

Santander, 15 may (EFE).- El sindicato Trabajadores Unidos (TU) ha convocado este jueves, 17 de mayo, una concentración de empleados temporales de las administraciones públicas, ante "la amenaza de un ERE encubierto que podría llevar al desempleo a una gran cantidad de trabajadores" y afectar a entre 700.000 y 900.000 en España.

La protesta, a la que están llamados los trabajadores interinos de todas las administraciones del Ejecutivo regional, tendrá lugar a las 18.00 horas en la Plaza Porticada de Santander.

El sindicato ha apuntado en un comunicado que la "solución" que encontró el Gobierno de España a la "situación de fraude de ley" en que se encontraron "durante años" trabajadores temporales de "muchos gobiernos autonómicos y locales" llegó con la Ley de Presupuestos de 2017 y con el "sorprendente acuerdo de los tres sindicatos nacionales mayoritarios".

Esa "solución", señala TU, consiste en que las plazas ocupadas durante tres años o más por empleados públicos temporales, "por tanto, en fraude de ley por abuso de temporalidad", se convoquen en procesos selectivos "que no contemplan la consolidación del personal afectado".

Para TU, esas convocatorias son ofertas de empleo público "convencionales" y que "no tendrán en cuenta la experiencia del personal afectado", lo que, en su opinión, "supone no sólo no reconocer el fraude de ley, sino arrojar a la calle, sin indemnización alguna, a cientos de miles de empleados, sin tener en cuenta sus derechos adquiridos".

Por ello, exigen que se reconozca el "fraude de ley" de todos los empleados públicos que lleven más de tres años en situación de temporalidad, así como que se aplacen las ofertas de empleo y los demás procesos anunciados, publicados o convocados que incluyan esas plazas de personal temporal en fraude de ley.

Piden también la "regularización y estabilización" del personal afectado mediante convocatorias excepcionales de procesos de concurso de méritos, en los que el principal baremo sea la antigüedad, y la convocatoria de ofertas públicas de empleo con concurso-oposición anuales o bienales para los puestos ocupados por temporales de reciente creación o las nuevas vacantes.