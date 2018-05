Ordóñez y Tezanos cruzan reproches en Parlamento por los datos sobre menores

Santander, 15 may (EFE).- La diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha acusado de "oscurantismo" y "falta de rigor" al Gobierno por no facilitarle los datos sobre protección de menores que reclamó en noviembre, y que, según la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, no son relevantes desde el punto de estadístico.

Díaz Tezanos ha comparecido hoy en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento para responder a una batería de 23 preguntas de Podemos sobre los menores en situación de tutela y guarda administrativa en la comunidad autónoma entre los años 2010 y 2016.

Según Ordóñez, su grupo ha tenido que plantear estas preguntas por segunda vez porque pidió los mismos datos en noviembre por escrito, no le fueran proporcionados y Política Social le remitió a un enlace con el Observatorio de la Infancia que sólo incluye información de 2015 y 2016.

La vicepresidenta ha insistido durante su comparecencia en que se ha enviado la información que está disponible y en que los técnicos del departamento de Política Social no pueden dedicarse a recabar "expediente por expediente" los datos con el nivel de detalle que ha pedido la diputada y a elaborarlos para remitirselos.

Verónica Ordóñez ha calificado de "falta de respeto" al Parlamento le respuesta del Gobierno de Cantabria a su petición de información y se ha preguntado cómo planifica su política de protección de menores si no dispone de estos datos.

La diputada ha dicho que no sabe si le preocupa más que la administración no los tenga o que los tenga y "bloquee" el trabajo de los diputados.

La vicepresidenta le ha pedido que no ponga en cuestión el trabajo de los funcionarios, que disponen, ha insistido, de la información necesaria en los expedientes para hacer su labor, unos datos, ha apuntado, que no tienen una relevancia estadística.

Además ha defendido que el Gobierno actúa con "absoluta transparencia".

Según ha señalado en la comisión, en Cantabria había 115 menores en tutela administrativa en 2016 y 133 en guarda voluntaria o administrativa.