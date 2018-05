El PSOE dice que Ortiz renuncia a semipeatonalización "de manera interesada"

Astillero, 16 may (EFE).- La secretaria de Economía y Comunicación del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha considerado hoy "vergonzoso" que el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, haya renunciado "de manera interesada" a la semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta.

En concreto, ha asegurado en una nota de prensa que los socialistas del municipio se opusieron a esta actuación "desde el principio", al no considerarla "prioritario" y porque "nadie la había demandado", lo que, a su juicio, fue el motivo por el que Ortiz "dinamitó" el pacto de gobierno con el PSOE y cesó a sus cuatro ediles.

Para Quiñones, el primer edil ha renunciado a este proyecto "para no perder" las subvenciones que ha concedido el Gobierno de Cantabria al Consistorio, destinadas a la realización de diversas actuaciones, y ha criticado que "en ningún caso" lo haya hecho para atender los intereses "reales" de los vecinos del municipio.

"Ortiz quería imponer a toda costa el proyecto de semipeatonalización sólo porque lo llevaba el PRC en su programa electoral, sin tener en cuenta, en ningún momento, ni la opinión del resto de grupos políticos, ni las verdaderas necesidades de los vecinos, hosteleros y comerciantes de Astillero", ha relatado.

También ha señalado que le resulta "llamativo" que el alcalde pretenda ahora buscar, mediante el diálogo y el acuerdo con la oposición, otras alternativas a esta actuación, algo "difícil de creer", ha dicho, ya que cuando gobernaba con el PSOE ha sido "incapaz", por "su terquedad" y "cabezonería", de dialogar y negociar con su socio.

"En casi tres años que ha durado el pacto de gobierno su gestión se ha basado en actuaciones políticas autoritarias, dictatoriales y plenamente irresponsables", ha afirmado Ainoa Quiñones.

Asimismo, ha destacado que esas "alternativas necesarias para Astillero", como la reparación del puente de Los Ingleses, se las trasladó el PSOE al PRC hace "mucho" tiempo y ha lamentado que fueran "desatendidas" por Ortiz.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Salomón Martín, respecto a la comisión de ayer, en la que el PRC planteó una modificación presupuestaria para destinar a ocho actuaciones el superávit de 2017, que ya no incluye la semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta, ha criticado que "se convocara antes" un pleno extraordinario destinado a debatir el mismo asunto.

En concreto, Martín ha asegurado a Efe que en esta comisión el equipo de gobierno les propuso votar la modificación para ejecutar con cargo al superávit su propuesta de actuaciones y, al respecto, ha señalado que "no se pueden votar" obras que "no tienen acabados" los proyectos y sobre las que "no se sabe" en qué consisten.

Como ejemplo de ello, el edil socialista ha apuntado a las obras de acondicionamiento del barrio de La Casona, a las de aceras en la calle Ría de Solía o a la ubicación de una nueva pista de skate en el parque de La Cantábrica.

También ha lamentado que el equipo de gobierno no haya planteado la reparación "urgente" del puente de Los Ingleses con cargo al superávit de 2017 y ha recordado que ésta es una actuación "exigida" por "todos" los grupos de la oposición.

Además, los dos ediles no adscritos, Javier Fernández Soberón y Bella Gañán, han criticado en una nota de prensa que el PRC "metiera con calzador" en la comisión de ayer una serie de obras sin que la oposición tuviera la oportunidad de ver y estudiar los proyectos "completos" de esas actuaciones que plantea el equipo de gobierno.