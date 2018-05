Real destaca la formación de los 8 nuevos especialistas de Sierrallana

Torrelavega, 16 may (EFE).- La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha destacado la "excelente formación y capacitación profesional" de los 8 nuevos médicos especialistas (7 de Medicina Familiar y Comunitaria y 1 de Cirugía General y Aparato Digestivo) que acaban de finalizado su residencia en el Hospital Sierrallana.

Durante el acto de despedida de los residentes, ha asegurado que "la práctica de la medicina es una gran profesión" y ha recomendado a los nuevos especialistas que desarrollen su actividad "con respeto hacia los pacientes y hacia ellos mismos, informa el Gobierno en un comunicado.

Tras recordar que el valor de las instituciones no viene dado por los edificios o el equipamiento, sino por las personas, la titular de Sanidad ha agradecido a los nuevos especialistas su contribución para convertir al Hospital Sierrallana en un gran centro asistencial.

En el acto de despedida de los residentes María Luisa Real ha estado acompañada por el director gerente del Hospital Sierrallana, Benigno Caviedes; el director gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo; y el jefe de estudios del hospital, el doctor Luis Ansorena.

Benigno Caviedes ha expresado su deseo de que el paso por el Hospital Sierrallana haya cumplido sus expectativas y que lleven un buen recuerdo del centro. Como consejo ha indicado que nunca deben dejar de aprender, "ya que la labor de formación de un médico no acaba nunca".

Por su parte, Alejandro Rojo ha puesto en valor la figura del médico de familia, resaltando que es el profesional que tiene más contacto con el paciente y con su entorno. En este sentido ha apuntado que ahora finaliza el período de residencia y empieza la etapa de aprender a ser médicos de familia.

Además, el doctor Luis Ansorena ha destacado la figura del tutor como uno de los elementos clave en la formación de los residentes.

La doctora Najoua Guelai, nueva especialista de medicina de familia, en nombre de los residentes ha asegurado que han aprendido de los mejores profesionales, pues a su juicio ser médico "no consiste solo en diagnosticar y tratar pacientes, sino que abarca también explicar, acompañar, tolerar y trabajar en equipo".

Durante el acto se ha hecho entrega del premio de investigación Alberto Riestra que en la categoría de médico ha recaído en el doctor Ramón Teira por el artículo titulado "Very low level viremia and risk of virological failure in treated HIV-1 infected patients", publicado en marzo de 2017 de la revista científica HIV Medicine.

En la categoría de enfermería ha sido premiado Encarna Olavaría por su comunicación "Evaluación de indicadores de la implantación de la guía de buenas prácticas, cuidado y manejo de la ostomía", presentada en el XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados celebrado en noviembre de 2017.

En la edición de este año se han presentado 26 trabajos de investigación publicados durante el pasado año en revistas científicas, 21 en la categoría de médicos y 5 en enfermería.

El premio de investigación Alberto Riestra se instauró en el año 2000 en memoria de uno de los profesionales más prestigiosos que han ejercido su carrera en el Hospital Sierrallana y para incentivar la actividad investigadora entre los trabajadores del centro.