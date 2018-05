Torrelavega rechaza denuncia de ACPT sobre admisiones en la escuela Anjana

Torrelavega, 16 may (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega ha negado hoy las afirmaciones del grupo municipal de ACPT sobre que no se hayan admitido a niños para el próximo curso escolar en la escuela infantil Anjana por falta de plazas, ya que las solicitudes no consideradas eran porque no cumplían alguno de los requisitos.

En un comunicado, presidente del Patronato Municipal de Educación, Javier Melgar Escudero, explica para las 18 plazas para las aulas de 1 año se presentaron 41 solicitudes, de las cuales 10 de ellas no cumplen el primer requisito, que era estar empadronada la familia en el municipio.

A su vez, 8 no cumplían la segunda condición -que trabajasen ambos padres-, tres más ninguna de ellas, y otras no fueron admitidas por falta de alguna de la documentación solicitada.

Según Melgar, solo 16 solicitudes cumplían los requisitos señalados y para cubrir hasta las 18 plazas se utilizaron el resto de peticiones entrando en valoración el tercer criterio que es el de la situación económica.

"Por lo tanto, realmente no es cierto que se quedan fuera 23 niños como dice ACPT, ya que se han cubierto las necesidades en cuanto a los criterios principales de admisión", señala el presidente del Patronato.

A su vez, para las nueve plazas de las aulas de 2 años se presentaron 31 solicitudes, de las cuales 7 no estaban empadronados, en 4 no trabajaban los dos padres y 6 no fueron admitidas por falta de alguna de la documentación solicitada.

"Por lo tanto, solo 5 solicitudes cumplen los requisitos señalados y hasta 9 se cubren con el resto de solicitudes entrando en valoración el tercer criterio que es el de la situación económica", afirma el edil.

En base a estos datos, Melgar señala que no es cierto que se quedasen fuera 22 niños de dos años como afirmaba hoy ACPT, ya que "se han cubierto las necesidades en cuanto a los criterios principales de admisión".

Además, el presidente del Patronato reitera que el Ayuntamiento de Torrelavega "siempre ha estado dispuesto" a estudiar el abrir las aulas necesarias en caso de que no hubiese plazas suficientes que cumplieran los requisitos expuestos en la normativa actual de admisión.