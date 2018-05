Ábrego representa este sábado su "Proyecto Dédalo" en La Noche es Joven

Santander, 17 may (EFE).- La compañía de teatro Ábrego representará su montaje "Proyecto Dédalo" este sábado, 19 de mayo, dentro de las actividades del programa de ocio juvenil La Noche es Joven, del Ayuntamiento de Santander.

El salón de actos del colegio Cisneros acogerá, a partir de las 22.00 horas, esta noche de teatro para jóvenes, con entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Educación y Juventud, Daniel Portilla, ha explicado que esta propuesta escénica está dirigida expresamente a público juvenil que tiene como hilo conductor las relaciones familiares y las consecuencias del abuso del alcohol.

Se trata, de esta manera, de aprovechar un recurso como el teatro para provocar la reflexión de los jóvenes y promover valores y conductas que favorezcan una buena convivencia con sus mayores y unas relaciones respetuosas y saludables, ha señalado el edil.

La obra cuenta la historia de un agente de seguros que se ve obligado, como parte de su terapia, a escribir una obra de teatro dirigida a los jóvenes hablando del alcohol y de las consecuencias del abuso de esta sustancia.

El protagonista no sabe cómo empezar, no sabe qué escribir y, por ello, recurre a su hijo para que le aporte ideas. Es entonces cuando salen a la luz todos los problemas, todo lo que no se dijo en su momento y se debió decir, y todo lo que se dijo y se debió callar.

La historia muestra cómo las diferencias generacionales hacen saltar la paz familiar y cómo surgen los gritos, los reproches, los oídos sordos, hasta que el protagonista se acuerda de Dédalo, el personaje mitológico creador del laberinto de Minos, y de su hijo Ícaro.

Es así como el protagonista decide crear el Proyecto Dédalo, con el fin de reunir consejos para una buena convivencia.

La obra, de unos 60 minutos de duración, ha sido escrita por Áureo Gómez y cuenta con dirección de Pati Domenech y producción de María Vidal. La interpretación corre a cargo de Fernando Madrazo y Áureo Gómez.

Además de la noche de teatro prevista para el sábado, este viernes habrá una nueva noche de talleres con propuestas de diversos perfiles repartidas en cinco ubicaciones: el Espacio Joven, los colegios Cisneros y Antonio Mendoza, el Centro Pole Sport y el centro cívico de Numancia.

Entre las actividades ofertadas hay talleres de graffiti, sándwiches gourmet, risoterapia, fotografía, parkour, tiro con arco, defensa personal, rol en vivo, zumba, repostería o workout, entre otros.

Una nueva jornada de juegos de escape, con todas las plazas ya cubiertas, y una veintena de talleres de diversa temática completan la programación de La Noche es Joven para este fin de semana.