PRC dice que puente de Los Ingleses no se puede reparar con cargo a superávit

Astillero, 17 may (EFE).- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Astillero (PRC) ha afirmado hoy que la rehabilitación del puente de Los Ingleses no puede financiarse con el superávit de 2017, tal y como, según asegura, ratifican los informes elaborados al respecto por los técnicos municipales.

En una nota de prensa, los regionalistas han señalado que esta actuación no cumple los criterios de la "Ley Montoro" para ser calificada como financieramente sostenible, lo que permitiría ejecutarla con cargo al superávit, y que ya han entregado a los grupos municipales los informes que recogen esta conclusión.

También han destacado que estos informes reiteran lo que ya el alcalde, Francisco Ortiz, explicó en la última comisión de Hacienda, además de avanzar entonces que se buscarán "otras vías de disponibilidad presupuestaria" para acometer una obra que el PRC considera "muy necesaria".

Según el equipo de gobierno, los informes señalan que, aunque el puente de Los Ingleses es un "símbolo" y está "grabado en la memoria" de vecinos y visitantes como elemento identificativo de Astillero, no se observa relación "directa y clara" de una afección a un servicio público como requiere la Ley de Haciendas Locales.

También apuntan que más bien se trata de "una estructura o elemento contemplativo" y asimismo mirador dentro del propio parque de La Cantábrica-La Planchada y, por tanto, "no parece justificada la inclusión de la actuación" en ninguno de los grupos previstos en la "Ley Montoro" para reinvertir el superávit.

Ortiz ha insistido en que la rehabilitación del puente de Los Ingleses es una obra "fundamental" para el equipo de gobierno y, al respecto, ha recordado que el PRC la llevaba en su programa electoral, por lo que ha asegurado que será "pronto" una realidad.

Y ha remarcado que el hecho de que una obra no se incluya en el modificado presupuestario para reinvertir el superávit de 2017, que se debatirá este viernes en un pleno extraordinario, "no significa que no se vaya ejecutar".

"Todos defendemos que la rehabilitación del puente de Los Ingleses debe ejecutarse, lo que no podemos es imponer un proyecto desoyendo los informes de los técnicos municipales", ha considerado el alcalde.