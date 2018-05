Oposición en Torrelavega y CCOO plantan a PSOE-PRC por relación de puestos

Torrelavega, 17 may (EFE).- Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Torrelavega y un sindicato han dado 'plantón' al equipo de gobierno PSOE-PRC por la lentitud en tramitar la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), y han forzado que no se dictamine ninguna modificación de plantilla más hasta que el asunto no esté resuelto.

Así, los representantes de PP, Torrelavega Sí y ACPT, junto al sindicato CCOO, han impedido que se aprueben las tres modificaciones de plantilla propuestas hoy a la mesa de negociación, y han avanzado que mañana votarán en contra de este asunto en la Comisión Informativa de Recursos Humanos.

La portavoz del PP en materia de Personal, María Luisa Peón, ha asegurado a Efe que la Relación de Puestos de Trabajo, que lleva varios años de retraso, no sale adelante debido a que el concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca (PSOE), "no se toma en serio" este asunto y "no imprime el ritmo adecuado" a la tramitación para poder completarla.

Ha destacado que el "plantón" es la culminación de las "muchas advertencias" sobre este asunto al concejal de Recursos Humanos dadas por los grupos y los sindicatos, sin que hasta el momento haya adoptado "las decisiones necesarias" para agilizar una RPT que acumula "bastantes años de retraso".

Peón ha anunciado que la oposición y los sindicatos reclaman un calendario concreto para la aprobación de la RPT, de forma que los trabajos se puedan agilizar para intentar que este asunto pueda superarse en el menor plazo de tiempo posible.

Por su parte, el representante de UGT, Adolfo Vega, ha asegurado que su sindicato tiene "tanto interés como el que más" en la aprobación de la RPT "pero todo no vale para ello", y ha abogado por que este asunto se apruebe "con todas las garantías".

Vega ha mostrado el desacuerdo de UGT en la paralización de aspectos como las promociones internas o las ofertas de empleo público, y ha vinculado su desarrollo a la aprobación de la RPT como ha hecho CCOO y los grupos de la oposición.

El retraso en la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido objeto de reclamación en varias ocasiones por parte de los sindicatos, la última el pasado febrero cuando CCOO dio un plazo de dos semanas al equipo de gobierno para fijar un calendario definitivo que permita la aprobación en esta legislatura de la RTP.

Este plazo respondía al compromiso adquirido con CCOO por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, tras una reunión en la que se ha analizó el retraso en la aprobación y en la cual el regidor pidió esas dos semanas para dar una respuesta a la demandas.

En aquel momento, CCOO denunció al alcalde la "desidia" mostrada por el concejal José Luis Urraca, quien en la mesa de negociación, según el sindicato, "llegó a afirmar que la RPT no es una prioridad para el equipo de gobierno".

Para el sindicato, el concejal "se ha limitado a poner excusas como que hay muchos problemas en Personal, pero sin justificar de forma real las razones para incumplir su compromiso político de llevar a cabo la RPT, lo cual constituye además una obligación legal".

CCOO destacó que el alcalde y el edil hayan reconocido "que el 75 %" de las fichas de los trabajadores han pasado ya por la comisión técnica de la RPT, habiendo sido solicitadas hace seis meses, y que las restantes todavía no las han recibido por parte de los técnicos.