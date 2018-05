Real está "inhabilitada" como cargo público "por tapar" contratos de SCS

Santander, 17 may (EFE).- El PP insiste en que la Intervención General haga una auditoría de los contratos del Servicio Cántabro de Salud y subraya que la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE), está "inhabilitada" para ejercer su cargo y cualquier otro público porque "tapó" la denuncia sobre las supuestas irregularidades.

El portavoz del PP y diputado regional, Íñigo Fernández, ha presentado en una rueda de prensa las próximas iniciativas que se debatirán el lunes en el Parlamento sobre este tema a petición del grupo popular.

Se trata de una proposición no de ley que demanda que se encargue una auditoría a la Intervención General de la comunidad autónoma sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y varias preguntas sobre los ceses en ese departamento, el de máximo control de la Administración regional.

Y ello porque, en opinión del PP, las supuestas irregularidades en los contratos del SCS y los ceses en la Intervención General están relacionados, ya que los relevos se impulsaron para "ayudar a enterrar lo más sucio de este escándalo".

Íñigo Fernández ha criticado que, cuando la consejera Real recibió la denuncia de la jefa de Contratación que alertaba de las supuestas irregularidades, en lugar de investigar se dedicó a "tapar" y "ocultar" lo sucedido.

"Lo que hizo fue descabezar la Intervención General para evitar que se investigara", ha considerado Fernández, que además reprocha a Real que, para desviar la atención, haya tratado de "empañar" la gestión del PP en Sanidad desde 2011 a 2015.

Sin embargo, el portavoz popular advierte de que las acusaciones que se han hecho sobre la etapa de gobierno del PP no tienen motivo, entre otras cosas porque entonces ningún funcionario ni el Sindicato Médico denunciaron nada.

Fernández se ha preguntado "para qué quiere más tiempo la consejera", si es para aclarar lo que ha ocurrido o para "tratar de encontrar algo para escupir a los demás".

"Decir que en la etapa del PP se usaron contratos menores es no decir nada, porque la ley lo permite. Lo que la ley no autoriza es su proliferación, ni la de asistencias técnicas para funciones distintas a las que están previstas. Ni los informes a la carta, ni las contrataciones a dedo, ni la certificación de suministros cuando no se han producido", ha advertido Fernández.

Por todo ello, ha pedido a la consejera que "deje de hacer trampas" y se dedique a aclarar las contrataciones en el SCS y "el alcance de las irregularidades".

El portavoz popular ha insistido en que los hechos denunciados podrían suponer "ilícitos penales muy graves", como delitos de falsedad documental, malversación, tráfico de influencias o usurpación de funciones públicas.

El portavoz del PP cree que a la consejera solo le queda investigar, pero le ha afeado que solo haya "tratado de enterrar el problema", y que desde el 25 de abril, cuando se conoció lo ocurrido, haya intentado "implicar a los demás" en supuestas irregularidades.

"El tiempo de la consejera se acabó el 25 de abril. Desde ese día Luisa Real está inhabilitada para estar al frente de la sanidad de Cantabria y de cualquier otro cargo público", ha afirmado Fernández.

Según ha abundado, las irregularidades denunciadas "las han cometido los responsables" del SCS pero "por encargo y mandato" de Real.

Además, Fernández ha implicado al consejero de Economía y Hacienda, el también socialista Juan José Sota, "por permitir que se descabezara" la Intervención "para tapar cualquier investigación".

Y ha lamentado que mientras tanto "el presidente Revilla está de gira por España, firmando libros y haciendo caja a costa de sacrificar sus obligaciones como jefe del Gobierno".