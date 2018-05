Astillero rechaza modificación para destinar superávit a ejecutar ocho obras

Astillero, 18 may (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Astillero, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha rechazado la modificación presupuestaria propuesta por el equipo de gobierno (PRC) para destinar 1,5 millones de euros del superávit de 2017 a ejecutar ocho actuaciones en el municipio.

Ha sido con los votos en contra de los ediles del PSOE, PP, IU y los dos no adscritos, Javier Fernández Soberón y Bella Gañán, que han coincidido en destacar que la propuesta del PRC no ha sido consensuada y que no ha incluido obras "necesarias" y "prioritarias" como la reparación del puente de Los Ingleses.

Durante el debate, el portavoz del PP, Carlos Cortina, ha considerado "evidente" que hay obras que son "necesarias" pero para poder llevarlas a cabo ha señalado que el alcalde, Francisco Ortiz, debe cumplir requisitos como "ir sin atajos", negociar después de "su error" de expulsar al PSOE del equipo de gobierno y debatir.

"Mientras eso no ocurra, este grupo estará en contra de estas modificaciones presupuestarias. Quiere aplicar su rodillo con cinco concejales", ha destacado, al tiempo que ha remarcado que su partido ya le advirtió de los "graves" problemas de gobernabilidad que iba a generar su decisión de prescindir del PSOE.

El portavoz de los socialistas, Salomón Martín, ha insistido en la urgencia de reparar el puente de Los Ingleses y, al respecto, ha afirmado que "si ocurre algo" el responsable será el alcalde.

También ha lamentado la actitud del equipo de gobierno que, en su opinión, "no ha aprendido nada", dado que, bajo su criterio, "habrá que llegar a acuerdos" para intentar consensuar las actuaciones "más urgentes" y "precisas" y "no irse a las extravagancias y atajos" de Ortiz.

Por su parte, la portavoz de IU, Leticia Martínez, ha añadido al debate que las obras que plantea el PRC "no se conocen en profundidad", lo que, a su juicio, demuestra "falta de rigor" en la propuesta y ha considerado que "no hay proyectos más allá de los caprichos que ha tenido el alcalde".

Asimismo, Martínez ha reprochado al equipo de gobierno que la "mala" gestión previa "hace que sobre dinero" y ha asegurado que es su responsabilidad que la modificación presupuestaria no salga adelante por "falta de consenso" y porque se trata de "un acto de fe" ante una propuesta que "carece" de rigor.

El edil no adscrito, Javier Fernández Soberón, ha considerado que el PRC trabaja "de nuevo deprisa y corriendo" y sigue un camino "lleno de improvisación" que conduce al alcalde y a Astillero al "abismo y le ha pedido a Francisco Ortiz que "lidere" la negociación y busque el consenso.

Además, ha resaltado que Ortiz ha pretendido que en una semana se aprueben sus obras "sin saber qué se vota" y en qué consisten y sin contar con la oposición.

El debate lo ha cerrado la portavoz del PRC, Maica Melgar, que ha asegurado que las ocho actuaciones que propone el equipo de gobierno son "necesarias" y "demandadas" por los vecinos de Astillero y ha lamentado que la oposición las use "una vez más" para arremeter y "atizar" al alcalde.

Melgar también ha criticado que por "egos personales" y "rencores" se adopte una decisión "totalmente irresponsable" que, además, pone en riesgo subvenciones concedidas por el Gobierno de Cantabria y, antes de la votación, ha pedido a los grupos que "no castiguen al ciudadano porque querer castigar al PRC".

Las obras que proponía realizar el equipo de gobierno con cargo al superávit eran el acondicionamiento de aceras y firme en la calle Ría de Solía, la rehabilitación del suelo del pabellón del colegio José Ramón Sánchez y la construcción de una pista de skate en el parque de La Cantábrica.

A ellas se suman asfaltar diversas calles, reparar viales en la urbanización Los Puertos número 9, reformar el vaso de la piscina descubierta de 50 metros de La Cantábrica y crear una nueva sala técnica, construir el nuevo campo de fútbol 7 de hierba artificial en el estadio Frajanas y acondicionar el barrio de La Casona.

En esta sesión extraordinaria el equipo de gobierno ha dado cuenta también de la liquidación del presupuesto de 2017 que ha dejado un superávit de 2.862.495,53 euros y un remanente de tesorería total de 4.712.120,49 euros.