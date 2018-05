PRC critica "inoperancia" del PSOE por "no ser capaz de contratar a un bedel"

Laredo, 18 may (EFE).- El PRC de Laredo ha afirmado hoy que los vecinos no "deben sufrir la inoperancia" del equipo de gobierno del PSOE y ha reprochado al alcalde, Juan Ramón López Visitación, que "no sea capaz ni de contratar a un bedel" para el colegio Pablo Picasso.

El portavoz municipal del PRC, Pedro Diego Hoyo, ha manifestado hoy en un comunicado que "son muchas las quejas" de los vecinos que llegan a los regionalistas, pero "el colmo es que el alcalde no sea capaz de dar una solución a la contratación de un bedel" para este centro.

También ha recordado que puso este problema de manifiesto en Comisión el pasado 8 de mayo, "asegurando el equipo de gobierno que el sustituto estaría el día 10. Estamos a 18 de mayo y siguen esperando", ha apostillado.

Diego Hoyo ha subrayado que no se trata de la Puebla Vieja que "merece un capítulo aparte", ni de proyectos "ambiciosos" que precisen de informes medioambientales y jurídicos.

En este sentido, ha confiado en que el alcalde "solucione ya mismo" la contratación de un bedel, al tiempo que espera que "ni este centro, ni ningún otro tenga que salir públicamente a denunciar la dejadez y la desidia de unos concejales que no hacen su trabajo", ha aseverado.

Finalmente, el portavoz regionalista ha incidido en que, "en esta ocasión", el alcalde "no puede escudarse" en la oposición para "esconder su inoperancia".