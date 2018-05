Lavín cree que PP tratará de "dinamitar" la aprobación de presupuesto de 2018

Maliaño, 18 may (EFE).- El concejal de Economía y Hacienda de Camargo, Héctor Lavín, ha afirmado hoy que "no le cabe ninguna duda" de que el PP tratará de "dinamitar" la aprobación definitiva del presupuesto del municipio de 2018, después de que éste quede aprobado de forma inicial al finalizar el día.

En concreto, a las 00.00 horas de este sábado concluirá el plazo para presentar una moción de censura, después de que la alcaldesa, Esther Bolado, se sometiera hace un mes a una cuestión de confianza que perdió y se abriera el periodo establecido por la ley para ello.

Según han indicado a Efe fuentes municipales, al cierre del registro del Ayuntamiento de Camargo, pasadas las 14.00 horas, no se había registrado ningún escrito con ese fin, pero la posibilidad de presentar una moción de censura estará abierta hasta la media noche.

El único grupo, por el número de representantes en el Consistorio, que podía plantear la moción de censura es el PP, aunque necesitaría el apoyo del grupo municipal de IU, que ya descartó hacerlo hace un mes y que este viernes ha reiterado a Efe que no la apoyará.

Por tanto, la previsión es que a las 00.00 horas de este sábado el presupuesto de Camargo para este año quede aprobado de forma inicial, algo por lo que Bolado ha mostrado su satisfacción, ya que ha recordado que el objetivo de todo este proceso era tratar de aprobar el "mejor" presupuesto para el municipio y sus vecinos.

Para la primera edil, que ha reiterado que su decisión de someterse a una cuestión de confianza fue por "responsabilidad", el documento económico para 2018 es un "buen" y "completo" presupuesto que, entre otras cosas, destina a asuntos sociales "casi el 50 por ciento más" que en la pasada legislatura.

También ha puesto en valor que "hay dinero" para inversiones, por lo que entiende que "hay que llegar a acuerdos" con la oposición, no sólo por la situación de minoría del equipo de gobierno, sino porque "su intención sigue siendo la misma", que los grupos presenten propuestas, pero "no imposiciones" que "no va a aceptar".

"Hay cabida y hay dinero para aceptar propuestas del resto de grupos", ha apuntado.

Esther Bolado ha estimado que para la primera quincena de junio podría estar aprobado de forma definitiva el presupuesto para este año, ya que, tras su aprobación inicial debe someterse durante quince días a exposición pública para poder presentar alegaciones.

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda ha resaltado su "relativa satisfacción" porque el documento presupuestario haya pasado a otro estadio y ha recordado que el equipo de gobierno se vio "obligado" a iniciar este proceso por la actitud "demoledora" y "destructiva" del PP desde que comenzó la legislatura.

Lavín ha expresado que tiene "absolutamente claro" que el grupo municipal popular va a tratar de "dinamitar" y "destruir" la aprobación definitiva del documento económico, "de forma directa o indirecta", durante el periodo de presentación de alegaciones, y de "alargar" el proceso para tratar de evitar que el municipio tenga el "mejor presupuesto posible".

"Que nadie tome esto como una victoria porque está clarísimo y no me cabe duda, después de tres años de ataques personales y políticos y de toda índole contra el equipo de gobierno y de trabajo en la sombra, que el PP va a tratar de dinamitar este presupuesto", ha destacado.

Para Héctor Lavín, es "evidente" que los populares "no miran" por el bien del municipio como, en su opinión, demuestra el comportamiento que han mostrado durante los últimos tres años.