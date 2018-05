El norteamericano Willie Nile vuelve a Santander con su homenaje a Bob Dylan

Santander, 18 may (EFE).- El músico norteamericano Willie Nile regresa a Escenario Santander este domingo, 20 de mayo, con un concierto del ciclo Sublimes, en el que hace un homenaje a Bob Dylan, que organiza la sala con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC).

Willie Nile visitará este mayo una docena de ciudades españolas para presentar su disco homenaje a Bob Dylan, "Positively Bob", en el que versiona canciones de este cantautor como "I want you", Blowin'in the wind" o "Subterranean homesick blues".

La FSC ha apuntado en nota de prensa que "grandes glorias" como Bruce Springsteen, Lucinda Williams o Lou Reed han "venerado" al norteamericano, que editó su primer disco en 1980 y ese mismo verano se embarcó en una gira con The Who.

Las entradas para el concierto, que empezará a partir de las 20.30 horas, están a la venta en Discos Cuco, Tienda Tipo, Manuel Muñoz, Escenario Santander y la página web de la sala, al precio de 15 euros más gastos de distribución.

El ciclo Sublimes ha alcanzado ya su quinta edición, con "la música de calidad como indiscutible argumento y la intención de mostrar propuestas diferentes, lejos de las tendencias dominantes".

Para 2018 se han programado, entre el 10 de marzo y el 16 de junio, cinco conciertos de artistas nacionales e internacionales, en los que el "gran protagonista" es el rock, con derivaciones hacia las raíces del soul y la música americana.

Así, el viernes 8 de junio pasará por Escenario Santander el cantante y guitarrista de soul, nacido en Boston, Eli "Paperboy" Reed, que recibe su mote de forma de llevar una gorra que perteneció a su abuelo y que recuerda a los antiguos repartidores de periódicos de los Estados Unidos.

La vocalista principal de The Ronnetes, Ronnie Spector, llegará, gracias al mismo ciclo, el sábado 16 de junio a Santander, donde repasa algunos de sus éxitos que "se han convertido en clásicos de la era pop", como "Walking in the rain", "Do I love you" o "Be my baby".