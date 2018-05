PSOE critica el rechazo a enmienda para la totalidad del coste de Valdecilla

Santander, 18 may (EFE).- La secretaria general en funciones del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, critica "el veto" del PP al reembolso de la totalidad del coste de las obras de reforma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Cobo hace estas declaraciones en una nota de prensa, tras conocer el rechazo a una enmienda del grupo socialista en el Congreso, en la que se pedía el reembolso al Gobierno de Cantabria de la totalidad del coste de las obras del hospital, "tal y como se comprometieron Rajoy, De la Serna y Buruaga en campaña electoral en 2015".

"A los socialistas nos parece vergonzoso e injusto este veto", que ha sido comunicado por el PP poco antes de que comenzase la comisión que debate los Presupuestos Generales del Estado para 2018, explica Cobo.

Subraya que "es completamente falso" que esta enmienda presentada por los socialistas suponga un incremento de gasto en los Presupuestos, ya que lo que pretendía era "garantizar" la transferencia al Ejecutivo Regional de la cantidad íntegra que ya figura en las cuentas para Valdecilla en 2018, y asegurar que en años sucesivos "se presupuesten las cantidades restantes hasta completar la totalidad de la financiación reclamada, que suma un total de 200 millones de euros".

"El señor Rajoy prometió en 2015 abonar la cantidad íntegra para financiar las obras del Hospital de Valdecilla y desde que lo dijo hasta hoy no hemos visto ni un solo euro del Gobierno de España, lo que demuestra que vinieron, se hicieron la foto y se fueron con las mismas", resalta la dirigente del PSOE.

A su juicio, "el PP y Rajoy no solo incumplen con su palabra, sino que faltan al respeto a la ciudadanía de Cantabria y faltan a la verdad".

Unos "incumplimientos" que, para Cobo, "son aplaudidos por el PP de Cantabria y más en concreto por la discípula de Rajoy, la señora María José Sáenz de Buruaga".

Cobo afirma que "el PP se dedica a cambiar las reglas del juego" conforme a este partido le interesa, igual que "ha demostrado en años anteriores, dando la espalda continuamente a los cántabros".

"En el año 2016 la cantidad incluida en los Presupuestos no llegó a ejecutarse, por no aceptarse como justificantes los pagos efectuados del contrato público-privado a la concesionaria, 44 millones de euros, y en 2017, el Gobierno de España no presupuestó absolutamente nada para Valdecilla y vetó una enmienda socialista para incluir 28 millones de euros", recuerda.

Por eso, manifiesta que "2018 va camino de ser como los años 2016 y 2017". "Las cuentas presentan 22 millones de euros para Valdecilla, pero de no aceptarse la enmienda socialista y si por parte del Ministerio de Cristóbal Montoro se continúan rechazando como justificantes los pagos efectuados del contrato público-privado, la partida quedará de nuevo sin ejecutarse", avisa Cobo.

Además, asegura que "el PP y el Gobierno de España utilizan todos los subterfugios posibles para seguir incumpliendo sus compromisos de reembolso al Gobierno de Cantabria".

"Después de ver constantemente como el PP incumple y castiga a nuestra comunidad tenemos que aguantar que Buruaga dé lecciones y haga anuncios de millones de euros de inversión que nos tememos que jamás llegarán a Cantabria, ni para Valdecilla ni para todo lo demás", concluye.