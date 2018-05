Revilla dice que Fomento está anunciando obras, pero de momento no invierte

Santander, 18 may (EFE).- El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha dicho hoy que aunque el Ministerio de Fomento está anunciando obras en Cantabria, por ahora "no está invirtiendo" y las únicas actuaciones que se están llevando a cabo en esta comunidad son las del Desfiladero de La Hermida. "No hay más", ha asegurado.

En una conferencia ante empresarios de la región, el jefe del Gobierno cántabro ha advertido de que "una cosa es anunciar proyectos" y otra que haya inversión.

"No se está invirtiendo", ha recalcado Revilla, que ha retado a cualquiera "que vaya de Castro Urdiales a San Vicente de la Barquera" a que compruebe "cuántas inversiones de Fomento hay en Cantabria". "Dos curvas subiendo a Potes y nada más", ha recalcado.

El presidente regional ha reconocido, no obstante, que "otra cosa es lo que se está comprometiendo" y ha destacado que, si se cumple todo lo que anuncia Fomento, Cantabria "va a ser el lugar con más máquinas".

"Yo voy sumando y va por 5.000 millones. No va a haber ni capacidad para colocar máquinas", ha ironizado el presidente, que ha insistido en que en los dos últimos años Cantabria ha sido la región "con más sequía" de obras del Gobierno central, y que aún así se ha registrado un crecimiento de un 3,2 % el pasado año.

El jefe del Gobierno ha reiterado además la importancia para Cantabria del centro logístico de La Pasiega, un proyecto que el Gobierno regional sacará adelante con o sin el apoyo del central.

Ha recordado que son 2 millones de metros cuadrados de suelo, junto a la línea ferroviaria, la autovía, el Puerto de Santander y el aeropuerto.

Y ha considerado que "no hay que ser un águila" para darse cuenta de las potencialidades que tendría un centro logístico de esas características en el norte de España.

"Si no tenemos el apoyo del Gobierno de España lo haremos con recursos propios", ha destacado, antes de contraponer la postura del Ejecutivo central con la de su Gobierno, que aporta el 30 % de la financiación para los proyectos de soterramiento de Torrelavega y de integración ferroviaria en Santander, pese a que no tiene competencias en materia de ferrocarril.

El presidente también ha subrayado la importancia de la conexión por tren con Bilbao, que supone enlazar con el Valle del Ebro, Cataluña y Francia.

Además, ha apostado por aumentar la inversión en innovación, ha resaltado la importancia de la cobertura de banda ancha en todo el territorio regional, y se ha referido a las oportunidades comerciales y empresariales del proyecto de la mina de zinc.

Según ha explicado, la empresa Cantábrica de Zinc, filial de la canadiense Emerita Resources, contempla una inversión de unos 600 millones y la creación de unos 2.000 empleos en la comarca del Besaya con la explotación del yacimiento de la antigua minera Asturiana de Zinc.

"Sería un revulsivo para Cantabria importantísimo, y además sin atentados ecológicos", ha hecho hincapié Revilla.

El jefe del Gobierno también ha apuntado que hay 17 proyectos eólicos presentados y que "pronto" habrá alguna adjudicación.

Como posibles "preocupaciones" para el futuro, el presidente ha apuntado tres riesgos: de subida de los tipos de interés, de incremento del precio del petróleo, y el que, a su juicio, supone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Trump es un riesgo para la humanidad", ha considerado Revilla, que cree que el presidente de Estados Unidos es "una mandado" al que "han puesto para hacer lo que está haciendo" los sectores del gas y el petróleo y el armamentístico.