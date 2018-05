Cortés pide un debate con Zuloaga de "gran difusión" entre los ciudadanos

Santander, 19 may (EFE).- El candidato en las primarias del PSOE de Cantabria para elegir cabeza de lista a las elecciones autonómicas Ricardo Cortés ve el debate con el otro candidato y secretario general del partido, Pablo Zuloaga, "restringido" y un "cara a cara" de "gran difusión" entre los ciudadanos.

En un comunicado, Cortés reclama un "debate honesto y abierto" a la ciudadanía "que vaya más allá de las fronteras del partido" y argumenta que los "progresistas" de Cantabria "tienen derecho a conocer las propuestas y proyectos de los candidatos socialistas".

El candidato entiende, que más allá del "cara a cara" que mantendrá con Zuloaga "en un formato restringido" a los militantes y de "difusión limitada", se debe "abrir" el debate de las diferentes propuestas de los candidatos a otro formato de "gran difusión" en Cantabria "organizado por un medio de comunicación".

En el caso del debate previsto para el 25 de mayo en la sede regional del PSOE, Cortés plantea que sea la Asociación de Periodistas de Cantabria "quien proponga y ofrezca una terna de profesionales capacitados para moderar el encuentro".

De todos modos, considera que ese debate "no es suficiente" y alega que los socialistas no pueden desaprovechar la ocasión cuando el "foco mediático" se centra en el partido para hacer llegar a la mayoría de la ciudadanía el mensaje "positivo" de que tienen "propuestas ilusionantes".

Además, recuerda que no ha compartido la decisión de la Ejecutiva regional de "no abrir las primarias a la ciudadanía", como, según añade, "se había comprometido el otro candidato semanas antes", aunque ha "acatado" la decisión que "impide la participación de los progresistas que no están afiliados".

Pero insiste en que "uno, o más, debates en medios de gran difusión" permitirán a los candidatos socialistas trasladar sus proyectos al conjunto de los cántabros.

"No debemos olvidar que son los y las ciudadanas quienes tendrán que elegir, en las urnas y en pocos meses, la oferta de la derecha, con menos derechos y más precariedad, o nuestras propuestas de izquierdas en defensa del estado del bienestar y por el trabajo digno", ha argumentado Cortés.

El candidato ha defendido, además, que la transparencia y la visibilidad "mejoran los procesos democráticos" y ha reiterado que "un debate de gran difusión permitirá a los futuros votantes conocer las ideas y los proyectos de los socialistas".

"Si queremos conectar con los progresistas de Cantabria, más allá de los militantes, hay que hacerles llegar nuestras propuestas y no dejar nuestras soluciones ocultas entre los muros de la sede de Bonifaz", ha concluido Ricardo Cortés.