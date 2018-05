Núria Graham presenta este lunes en Santander su disco "Does It Ring a Bell?"

Santander, 19 may (EFE).- La cantante catalana Núria Graham presentará este lunes, 21 de mayo, en Santander su último disco, "Does It Ring a Bell?", en el marco del ciclo "Cajas de Música 2018", que acogen los Cines Groucho en su tercera edición.

El concierto comenzará a las 21.00 horas y las entradas se pueden adquirir en la taquilla a un precio de 7 euros.

Sus promotores destacan en un comunicado que el último disco de Núria Graham es un trabajo "sosegado y riquísimo en matices que combina la frescura del punto de vista de alguien que acaba de estrenar su veintena con la serenidad de quien ya ha sacado todo lo que le urgía en discos previos".

La cantante barcelonesa, de 21 años, ha abierto conciertos para artistas como St. Vincent o Unknown Mortal Orchestra y este año estará presente en citas importantes de la música en España como el festival madrileño Mad Cool, Vida Festiva o el festival Cruïlla Barcelona.