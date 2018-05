Ya sabemos por qué Revilla dedica todo su tiempo a los libros

Santander, 20 may (EFE).- El PP de Cantabria ha opinado hoy que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "dedica todo su tiempo a los libros", porque "gana más dinero" con eso que "con su trabajo", lo que explica, a juicio de este partido, que "haya abandonado todas" las obligaciones de su cargo.

Los populares cántabros han reaccionado así después de que el Diario Montañés haya dado a conocer las ganancias del presidente cántabro y secretario general del PRC por sus cuatro primeros libros hasta el año pasado, facilitadas por él, y que se elevan a algo más de 525.000 euros, de los que ha tributado 232.703 euros.

En un comunicado, el portavoz regional del PP, Íñigo Fernández, señala que "medio millón de euros no es poco dinero" y reprocha a Revilla que "trate de rebajar esa cantidad de dinero ganado de la venta de sus libros amparándose en los impuestos que tiene que pagar".

"Saca pecho por pagar a Hacienda, como si todos no tributáramos por lo que trabajamos. Estaría bueno que no tributara después de ganar medio millón de euros. Gracias a la iniciativa del PP, al final hemos sabido que Revilla gana el doble con los libros que como presidente. Por eso los libros, y no Cantabria, son su prioridad", ha opinado Fernández.

El diputado regional del PP denuncia también que el presidente cántabro "utiliza" su cargo "para promocionarse, salir en la tele, vender libros y hacer caja" y considera que "no es un hombre tan sencillo, tan humilde y tan austero" como, a su juicio, ha "vendido.

"Al igual que le ha ocurrido a Pablo Iglesias, también a él y a su populismo se les ha caído la careta", ha apostillado Fernández, para quien "los libros de Revilla le están saliendo muy caros a los cántabros" y que se pregunta "quién paga sus campañas de promoción de libros, sus viajes, su asistencia a esos actos".