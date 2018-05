Santander presta sus huertos urbanos a proyecto de integración de inmigrantes

Santander, 20 may (EFE).- El Ayuntamiento de Santander colaborará con la ONG Cantabria Acoge en el marco de un proyecto europeo de huertos urbanos para la integración social de inmigrantes en el que participa esta organización.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tras el encuentro mantenido esta semana con representantes de Cantabria Acoge, al que asistieron también la concejala de Participación Ciudadana Carmen Ruiz y la responsable municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, María Tejerina.

Durante la reunión, Igual puso a disposición de la organización la red de huertos urbanos de Santander y remarcó el apoyo del Consistorio a la organización para la consecución de los fines del proyecto, según ha informado hoy el Ayuntamiento en un comunicado.

Bajo el título UGAIN (Urban Gardens for the Social Integration of Migrants), este proyecto europeo está enmarcado en el plan estratégico de colaboración en la enseñanza de personas adultas Erasmus + /KA2 y busca fomentar la cultura de los huertos urbanos como agentes de socialización e integración para las personas inmigrantes.

Igualmente, tiene el objetivo de proveer a los inmigrantes de un espacio común para la interacción con la población residente para potenciar el entendimiento mutuo y el intercambio cultural, mejorar la empleabilidad de los inmigrantes y la posibilidad de acceder al mercado de trabajo gracias a un aumento de sus competencias para lograr la completa integración social y facilitar instrumentos para convertir los huertos en puntos de encuentro para la inclusión.

Cantabria Acoge, que representa a España en este proyecto, participa junto a otras cinco entidades sociales y educativas de Alemania, Austria, Suecia y Reino Unido.

En la reunión, Cantabria Acoge informó además de la celebración en Santander del encuentro del proyecto, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio.

La alcaldesa aprovechó el encuentro para felicitar a la asociación por su labor y destacar la colaboración que el Ayuntamiento mantiene desde 2012 con esta entidad, para la atención a la población inmigrantes que reside en Santander.

La regidora alabó además la función social que tienen estos espacios en Santander, ya que además de servir para el cultivo por parte de los hortelanos adjudicatarios, acogen otros proyectos para la lucha contra la exclusión social o la promoción de las personas con discapacidad.