Acusados de prostituir a joven dicen que pidió dinero por quitar la denuncia

Santander, 21 may (EFE).- Un hombre y una mujer acusados de traer desde Paraguay a una joven de 19 años y obligarla a prostituirse en un club de alterne han negado hoy los hechos y han afirmado que la chica les pidió 10.000 euros a cambio de retirar la denuncia.

"Ella decidió ejercer", ha asegurado la mujer en el juicio que este lunes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria, en el que también ha defendido que "en ningún momento" engañó a la chica.

El Ministerio Fiscal, que ha modificado su escrito de calificación provisional al inicio de la vista para aumentar las penas, pide para el hombre, responsable del club de alterne, ocho años y seis meses de prisión por un delito de trata de seres humanos y otro de determinación al ejercicio de la prostitución.

A la mujer, que según la fiscal era pareja sentimental del otro acusado, le achaca los mismos delitos, y solicita cinco años de cárcel por el primero, aunque rebaja en un año la petición de condena por el segundo.

La Fiscalía explica que este suceso se produjo porque el hombre y la mujer, que también ejercía la prostitución en el club, necesitaban chicas para el negocio.

Por ello, la acusada contactó con una joven de su país de origen, Paraguay, a la que conocía y de la que sabía que sufría una "difícil situación económica y familiar" y se ofreció a buscarle un trabajo en España y facilitarle los trámites para su traslado.

Así, en noviembre de 2015 le enviaron a esta joven los billetes de avión pagados por el acusado, una reserva de hotel, que no se utilizó, y dinero, todo ello para justificar su estancia en España como turista.

Después, según el Ministerio Público, cuando llegó el 28 de noviembre, la trasladaron al club, ubicado en Lamadrid (Valdáliga), donde se le requirió que se prostituyese para saldar su deuda, que cifraron en 2.400 euros. También la obligaron a pagar los gastos de su estancia en el club.

Durante su declaración, la acusada ha asegurado que sólo la ayudó con los trámites migratorios y le explicó a la joven cómo debía comportarse para pasar las aduanas y llegar a España, y que "mucho antes" de ese viaje ya habían hablado de la situación que se iba a encontrar.

Pese a que ha admitido que la chica confiaba en ella, porque había sido amiga de su hijo, ha negado haberla presionado o engañado para que ejerciese la prostitución, y ha asegurado que tampoco la retuvo. "La puerta nunca estuvo cerrada", ha añadido.

Ha insistido en que las mujeres que residen en el club "hacen lo que creen oportuno" y en que el presunto contacto sexual con clientes -que el propietario del club afirma desconocer- no les reporta ningún beneficio económico.

El hombre ha afirmado que únicamente alquilaba una habitación a las mujeres y que desconoce "totalmente" lo que hacen en ellas.

"En ningún momento he cobrado nada, le he reclamado nada, ni le ha pedido nada. Ni le he quitado nada de dinero, ni le he dado nada", ha apuntado, para después señalar que el billete de avión desde Paraguay se lo había comprado a otra persona que no pudo utilizarlo y que decidieron que lo aprovechase la joven, por ser amiga de la acusada.

Según la Fiscalía, la chica ejerció dos noches la prostitución en contra de su voluntad, hasta que se puso en contacto con su familia en Paraguay, que denunció la situación a la Policía española.

El 1 de diciembre, el grupo de Extranjería de la Policía se personó en el club y sacó de allí a la joven, que regresó a su país unos días después, tras presentar una denuncia.

El Ministerio Fiscal concluye que el dinero que ganó esos dos días se lo dio al acusado para pagar la supuesta deuda que había contraído.

La joven, que está en Paraguay y ha declarado en el juicio como testigo por videoconferencia, ha relatado que la acusada, antes de que dejase su país, le contó que en España estaba trabajando en una casa como cocinera y que le prometió que iban a estar juntas "todo el tiempo".

Aun así, ha señalado que sí le contó que trabajando como camarera podría ganar en una noche lo que en otros empleos conseguiría en un mes.

Además, ha asegurado que la noche que llegó le pidieron que se duchase, se pusiese ropa que le habían dado y bajase al local, donde le explicaron cómo tenía que tratar a los clientes.

La joven ha afirmado que no le dijo a nadie que no quería ejercer la prostitución por miedo y ha contradicho su testimonio anterior, al negar hoy que los acusados le quitaran dinero esos días, aunque sí le hablaron de una deuda que tendría que pagar "con el tiempo".

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena inicial, al igual que las defensas, que reclaman la absolución de los acusados.

Además de la condena de cárcel, el Ministerio Fiscal pide también para el hombre una multa de 15.000 euros y tres años de libertad vigilada, mientras que para la mujer solicita una multa de 4.500 euros y un año de libertad vigilada.

La fiscal ha defendido que existió una "situación de abuso de superioridad clarísima" y que los acusados se "aprovecharon" de la confianza de la joven en la mujer y de su "muy mala" situación económica y familiar, además de su posición de "vulnerabilidad".

Asimismo, ha opinado que la "descontextualización" que constituye encontrarse en un país extranjero rodeado de personas "en las que no sabes si puedes confiar" ya "supone una intimidación".

Uno de los letrados defensores ha considerado que la joven "ha mentido de forma flagrante en busca de un beneficio económico", mientras que el otro ha subrayado que las "contradicciones" de sus declaraciones son "tremendas" y que "nunca dijo que no quisiera ejercer la prostitución".