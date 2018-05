UGT y CCOO insisten en la necesidad de repartir los beneficios empresariales

Santander, 22 may (EFE).- Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, han defendido hoy la necesidad de "repartir" los beneficios empresariales con un aumento de los salarios que permita a los trabajadores cántabros recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

Durante la concentración que ha tenido lugar este martes frente a las sedes de la CEOE-Cepyme y de otras patronales, que se ha unido a las que se han desarrollado en toda España, Carmona ha defendido que la patronal tiene "una clara debilidad interna" que le impide alcanzar acuerdos con los sindicatos.

"Lo que no puede hacer la patronal es, para ocultar su debilidad y su falta de capacidad a la hora de tomar decisiones por su división interna, tratar de volcar esa situación hacia los sindicatos, que ni mucho menos estamos divididos y que tenemos muy claro que si esto no revierte, va a acabar en un conflicto de otras dimensiones. Y será su responsabilidad, no nuestra responsabilidad", ha añadido.

Carmona ha asegurado que "si no revierte" la situación actual y no se asumen los compromisos adquiridos que luego, además, "no se dotan presupuestariamente", habrá un conflicto.

A su juicio, la patronal "no quiere hablar de una forma seria del reparto de la productividad", ni está dispuesta a abordar otros temas, como la brecha salarial o la siniestralidad laboral.

"La patronal está dilatando el tiempo y tratando de ocultar su debilidad interna y su división interna, porque lo que no está en condiciones de llegar a acuerdos", ha insistido Carmona.

Ha reiterado que la falta de avance en la negociación "no es culpa de los trabajadores", que, en su opinión, "tienen claro lo que quieren", y ha opinado que "la patronal, si no quiere un conflicto", tendrá que firmar.

"La patronal está anclada, igual que el Gobierno, en sus propios intereses y no quiere repartir con los trabajadores los beneficios que en estos momentos están obteniendo las empresas", ha concluido.

Carlos Sánchez ha afirmado que éste es el "momento de repartir", por ser un "momento de crecimiento", y también de "hacer crecer los salarios", de tal forma que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que perdieron durante la crisis.

Además, considera que es el momento de pactar para "frenar la hemorragia de la precariedad en el empleo y de la eventualidad" y de "defender y recuperar la dignidad y el valor del trabajo".

"Se está produciendo una situación de avaricia empresarial, de aprovechamiento de la precariedad en el empleo y de temor de la gente para imponer condiciones de trabajo absolutamente leoninas y decimonónicas", ha denunciado.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE Cantabria, Javier Rodríguez, que ha hablado con los líderes sindicales durante la concentración, ha afirmado que plantean una subida salarial "bastante superior" a la que los sindicatos han establecido en sus comités.

También ha defendido que tanto la siniestralidad como la brecha salarial se están negociando en todos los convenios de los que forman parte, y ha señalado que la relación de la patronal con los sindicatos en Cantabria es "fantástica y estupenda". "Siempre defendemos la posibilidad de negociación de todos los aspectos que nos afectan a todos, a ellos y a nosotros", ha reiterado.

Aun así, ha apuntado que la situación de la región "es un poco especial", al encontrarse todavía en una fase de recuperación económica, que, además, considera "muy débil".

"Las empresas se están adaptando a su situación y a la mejora de su situación económica, pero la situación económica no es boyante. Por tanto, estamos subiendo en función de las circunstancias que tenemos", ha subrayado.