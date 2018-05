David Guetta, Dani Martín y Vetusta Morla, en conciertos de la Semana Grande

Santander, 22 may (EFE).- El cantante Dani Martín, el DJ David Guetta y la banda Vetusta Morla protagonizan el cartel de los conciertos de la Semana Grande de Santander, que se desarrollarán del 21 al 28 de julio, y que también trae otros grupos conocidos como Sidecars, Taburete o The Waterboys.

Los conciertos, que se han presentado hoy en el Palacio de la Magdalena, darán el pistoletazo de salida con la actuación de Dani Martín y Sidecars, el 21 de julio, mientras que el 27 de julio actuará Vetusta Morla.

El último día de conciertos, el 28 de julio, David Guetta será el encargado de cerrar esta semana musical con su única actuación en solitario en España.

El primer cartel de "Los Conciertos de La Campa Santander" se completa con otros artistas como Rubén Blades, que junto a Kiko Veneno pondrá su voz al concierto solidario para recaudar fondos en favor del Proyecto de Amara Cantabria; The Jacksons; Vintage Trouble; o el "Viva Pop Festival", una fiesta para todas las edades.

A estos nombres hay que sumar Stock, The Mistery Lights, The Excitementes, Egon Soda, Carolina Durante o los cántabros Repion.

La concejala de Dinamización Social de Santander, Lorena Gutiérrez, ha asistido a la presentación de los conciertos de la Campa de la Magdalena con sus promotores, Javier Palacios, de la empresa DelFuego Booking, y David Jiménez-Zumalacárregui, de Heart of Gold, que han destacado el cartel, que es "ecléctico", se sale "de la norma" y se dirige a todos los públicos.

Además Gutiérrez ha anunciado que, durante esos días, la Plaza de la Porticada será el escenario de los conciertos de los grupos Olé Olé y las Nancys Rubias, de Mario Vaquerizo, a los que le seguirán muchas más actividades dentro del programa de la Semana Grande.

Los promotores, que se han unido para organizar este festival, han destacado que los conciertos no responden a un único estilo musical para atraer al máximo de personas posibles, por lo que el registro va desde pop nacional, como Dani Martín o Vetusta Morla, a clásicos internacionales como The Waterboys o The Jacksons.

Jiménez-Zumalacárregui ha detallado las principales cualidades de cada artista, como David Guetta, que, en su opinión, fue el pionero en elevar la música electrónica al terreno del "pop de masas".

The Jacksons, el grupo estadounidense que recuerda a los Jacksons Five, en este caso sin el fallecido Michael, llega a Santander en medio de su gira 50 aniversario, en una velada en la que estarán acompañados de The Excitements, una banda de soul barcelonés. "Son historia viva de la música negra", ha dicho Jiménez-Zumalacárregui sobre The Jacksons.

Mientras, Dani Martín, que cumple este año la mayoría de edad en los escenarios, para en Santander dentro de su tour "Pequeños éxitos y grandes desastres", al igual que Sidecars, que ya va por su cuarto trabajo. Ese mismo día actuará la banda reinosana Stock.

El 23 de julio llegará el turno de los conciertos solidarios, este año protagonizados por el exponente de la fusión flamenco-rock Kiko Veneno y el cantante panamericano Rubén Blades, ganador de 17 Premios Grammy.

Al día siguiente, la banda escocesa The Waterboys, y los estadounidenses Vintage Trouble y The Mistery Lights "darán paso a un público más alternativo", aunque los promotores han señalado que Vintage Trouble ha sido muy demandada por el público de la ciudad.

Según los organizadores, una de las giras más aplaudidas, la de Vetusta Morla, llega a Santander para mostrar el trabajo "Mismo sitio, distinto lugar", que estará acompañado de algunos de sus temas más clásicos.

Ese día, 27 de julio, también actuará Egon Soda, una de las bandas indies nacionales con mejor reputación, que está formada por grandes músicos y productores.

Además, el 22 de julio será el turno del evento para todos los públicos "Viva Pop Festival", que incluirá las actuaciones de ConectaKids, la actriz Lucía Gil, Bombai, Carolina Durante y Taburete.

Las entradas, que ya se pueden adquirir en la web del promotor (www.lacampasantander.com), y oscilan desde los 20 euros para Dani Martín y Sidecars del 21 julio a los 30 euros de David Guetta, mientras que el concierto solidario costará 9 euros.

El abono, que incluye todos los conciertos menos el de David Guetta y el solidario, tendrá un precio de 79 euros.

Para facilitar la asistencia a estos conciertos, Alsa habilitará rutas especiales desde diversos puntos de Cantabria hasta la Campa de la Magdalena.