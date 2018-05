Piqué dice sobre Cataluña que "no hay alternativa al retorno a la legalidad"

Santander, 22 may (EFE).- El exministro de Industria Josep Piqué es "positivo" sobre la situación en Cataluña al considerar que los independentistas "se han precipitado" y "han perdido la partida", aunque ha advertido de que lo volverán a intentar, por lo que considera que "no hay alternativa al retorno a la legalidad".

"Si para que se cumpla la ley hay que aplicar todo lo previsto en la Constitución, que se haga", ha señalado Piqué en el Foro Económico del Diario Montañés, en Santander, al respecto del levantamiento del artículo 155 en Cataluña, lo que pasa, a su juicio, por "el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las decisiones judiciales".

El también expresidente del PP catalán ha lamentado que los independentistas se han apoyado en el sistema educativo y en los medios de comunicación públicos y en los privados "generosamente subvencionados" para el progresivo "oscurecimiento" de la presencia de los símbolos de España en esa comunidad autónoma.

De esta forma, según ha opinado, han conseguido que haya "muchas" zonas en Cataluña donde "nada te recuerda a la realidad de España", al tiempo que ha denunciado su discurso de "agravio permanente", que "busca trasladar que son diferentes" y que por eso "tienen derecho a ser independientes".

Esto es lo que, según Piqué, "hay que combatir" desde un punto de vista político e ideológico.

De todos modos, considera que "afortunadamente" para los que, como él, creen en el futuro de España, los independentistas "se han precipitado", al no disponer de mayoría social y no haber logrado el "más mínimo apoyo internacional".

Por eso, se ha mostrado "optimista", respecto a que la vía unilateral "no es posible", aunque considera que los independentistas "están haciendo mucho teatro" y ha abogado por no preocuparse por su "exceso de teatralidad".

"No hay alternativa al retorno a la legalidad y a partir de ahí, trabajo político porque mientras sean menos del 50 por ciento, hay que procurar que vuelvan a bajar en torno al 20 o 30 por ciento, pero hay que evitar que vuelva a transcurrir el tiempo y por falta de reacción en vez del 45 sea el 65 y con ese porcentaje o 70 no hay Constitución que valga", ha advertido.

Piqué ha abogado para que "eso no pase" y ha alertado de la necesidad de estar preparado, porque, aunque cree que el mundo independentista "está profundamente dividido internamente" para ver "quién hegemoniza ese movimiento", ha opinado que eso "no significa que no lo vuelvan a intentar cuando vuelvan a surgir condiciones propicias".

"Nos tenemos que preparar para ello y si ellos han desarrollado una estrategia en los medios, el mundo educativo y en los símbolos hagamos lo propio. Si hacemos las cosas como se tienen que hacer yo creo que podemos seguir siendo razonablemente positivos", ha aseverado, al tiempo que ha valorado la "extraordinaria" capacidad de España para superar sus problemas.

Por otra parte, Piqué no se ha mostrado de acuerdo con hacer concesiones en materia fiscal para frenar las inquietudes independentistas.

"No soy partidario de abordar las cosas en función de una exigencia", ha opinado el ex líder de los populares catalanes, quien aún aceptando que el actual sistema de financiación económica es "mejorable", considera "preocupante que se hiciera para satisfacer intereses particulares".