PSOE critica "desmantelamiento" que sufre Correos en Cantabria

Santander, 22 may (EFE).- La secretaria general en funciones del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, ha criticado el "desmantelamiento de personal y de infraestructuras" que sufre Correos en la comunidad autónoma debido a los recortes presupuestarios que está llevado a cabo el Gobierno del PP.

Cobo se ha expresado así después de mantener, junto al secretario de Empleo del PSOE de Cantabria, Gustavo García, un encuentro con los representantes sindicales de UGT y CCOO.

La dirigente socialista asegura que la situación que atraviesa la empresa pública es "muy preocupante" y que si se quiere seguir garantizando su servicio, el Ejecutivo del PP tendrá que revertir los recortes ejecutados en las cuentas del Estado en los últimos años.

En este sentido, Cobo apunta que el Ministerio de Fomento "únicamente ha incluido 57 millones de euros en los presupuestos de 2018 para la financiación del servicio postal universal".

Una cantidad "insuficiente", según Cobo, y que supone una rebaja de 60 millones de euros que se unen a los 120 millones de recorte del pasado año.

"Si De la Serna no financia adecuadamente el fondo de financiación del servicio postal universal, no se podrá atender las necesidades del personal y se vislumbra un futuro alarmante porque no se garantiza su viabilidad", subraya Cobo.

Correos tiene que potenciar y ampliar la diversificación de su actividad aprovechando su dimensión y potenciando su crecimientos económico y orgánico con actividades distintas a la postal; como paquetería, servicios financieros, retail o digital, ha opinado Cobo.

Para la socialista, es fundamental que Correos se adapte a los nuevos tiempos y genere nuevas oportunidades de mercado que le permitan seguir mejorando sus servicios.

Por último, Noelia Cobo aboga por dar impulso al servicio postal en el medio rural.

En esta línea, considera que en el conjunto de Cantabria, oficinas como las de Mataporquera, Somo, Ramales de la Victoria, Santillana del Mar y Guarnizo se han convertido en oficinas auxiliares y han tenido que reducir el horario de atención a la ciudadanía dificultando el acceso de los usuarios y usuarias al servicio.

Para el PSOE hay que cuidar los servicios de las zonas rurales y evitar la despoblación y considera que con medidas como la de establecer a partir del 2018 dos zonas de tarifación en función de la población, siendo un 30 por ciento más caras las tarifas de las poblaciones de menos de 50.000 habitantes, se va a conseguir el efecto contrario.