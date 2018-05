IU retoma el contacto con el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Camargo

(Actualiza la ST2050 con declaraciones del equipo de gobierno)

Maliaño, 22 may (EFE).- El grupo municipal de IU en Camargo ha asegurado hoy que su formación ha retomado el contacto con el equipo de gobierno (PSOE-PRC), con un primer encuentro que ya ha tenido lugar y otro previsto para este jueves, día 24 de mayo.

Su portavoz, Jorge Crespo, ha señalado en una nota que el objetivo de su formación es avanzar en propuestas que favorezcan el desarrollo social del municipio y que en la primera reunión se analizó la situación política del Consistorio y la posibilidad de retomar propuestas para "dar estabilidad" en lo que queda de legislatura.

Para Crespo se trata de "un paso positivo", después de que la alcaldesa, Esther Bolado, perdiera hace un mes la cuestión de confianza que planteó al pleno, y ha afirmado que "siempre es fructífero" retomar el diálogo que, en su opinión, "no se debió perder".

Aunque ha manifestado que "prefiere poner en cuarentena" lo trabajado en ese primer encuentro porque, bajo su criterio, "hay que reconstruir la confianza dañada" por el "incumplimiento sistemático" de los puntos que se recogían en el acuerdo por el que IU apoyó la investidura de Bolado como primera edil de Camargo.

También ha destacado que su grupo "siempre" ha planteado las "mejores" propuestas para mejorar la vida de los vecinos del municipio y ha lamentado que el equipo de gobierno no quisiera "aprovechar la mano tendida", por lo que ahora espera que se puedan recuperar las iniciativas que PSOE y PRC "guardaron en el cajón".

Asimismo, Jorge Crespo ha remarcado que el objetivo principal de IU es "favorecer la acción de gobierno" y ha recordado que el "importante" apoyo que dieron los vecinos a este partido en las elecciones de 2015 no fue para "hacer de palmeros de nadie".

"Nuestra seña de entidad siempre ha sido el diálogo", ha aseverado Crespo, al tiempo que ha asegurado que ha propuesto al equipo de gobierno mantener reuniones todos los jueves para desarrollar y ejecutar el acuerdo de investidura de 2015, algo que, según el edil de IU, ha sido asumido por PSOE y PRC.

Por ello, ha apuntado que en la reunión de este jueves su grupo propondrá abordar la remodelación integral de La Vidriera, "una demanda histórica" que cuenta con el apoyo vecinal, ha añadido Crespo.

En respuesta, el equipo de gobierno ha afirmado que desde el inicio de la legislatura "siempre" ha mantenido la "misma" línea de trabajo y su voluntad de entendimiento y, en concreto, Esther Bolado ha asegurado que "tres no hablan si uno no quiere", por lo que ha mostrado su satisfacción porque el diálogo se vuelva a retomar.

"Desde que entramos a gobernar en 2015 siempre hemos estado abiertos a hablar. Si en los últimos meses no ha habido diálogo, no ha sido porque este equipo de gobierno no haya querido. Si ahora quieren volver a hablar con nosotros, bienvenidos sean", ha remarcado.

En una nota de prensa también ha asegurado que asuntos sobre los que se va a informar a Crespo en los encuentros previstos, como la remodelación de La Vidriera, son proyectos en los que PSOE-PRC "lleva más de un año trabajando y sobre los que ya se ha informado".

Es por lo que ha añadido que no son temas que vayan a iniciarse como consecuencia de estos encuentros, sino que corresponde a una labor realizada previamente y que ya está en marcha.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, ha mostrado su satisfacción al retomarse las conversaciones aunque ha aseverado que no ha sido el equipo de gobierno el que ha protagonizado las rupturas.

Para Lavín, dos fuerzas políticas de "marcado" carácter social, como el PSOE y el PRC, según ha considerado, han visto cómo en los últimos meses "otra que también se suponía de la misma línea", como IU, ha trabajado "más cómoda de la mano de una fuerza conservadora".

"Nos congratulamos de que se retomen las conversaciones pero hasta ahora tampoco ha habido ningún problema en el trabajo que hemos realizado, como lo demuestran las obras acometidas y los proyectos que tenemos en previsión", ha añadido.

Y, concretamente, se ha referido al traslado de la biblioteca a Cros, al "posterior" arreglo de La Vidriera o a los "excelentes" resultados económicos del pasado ejercicio que son los que van a permitir, ha dicho, que se lleven a cabo estos proyectos.