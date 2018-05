Acusado de intentar matar a su expareja lo niega pero dice que no se acuerda

Santander, 23 may (EFE).- Un hombre acusado de tentativa de homicidio por atacar a su expareja con un cuchillo y provocarle diversas heridas por todo el cuerpo, para el que la Fiscalía pide 9 años y 11 meses de cárcel, ha dicho hoy que está "muy seguro" de que no hizo nada, pero que no se acuerda de lo que ocurrió ese día.

"Esa noche estaba muy borracho y tomé cocaína, pero estoy muy seguro de que yo no he hecho eso", ha afirmado el acusado al hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio que este miércoles ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria.

Ha asegurado también que ella "no quiere decir la verdad" porque su exmarido, con el que la mujer convivía en esa época, la amenazaba y le había pegado en alguna ocasión.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos tuvieron lugar el 1 de noviembre de 2016, dos días después de que la mujer rompiese con el acusado por el control que ejercía sobre ella.

El hombre, que está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2016, ha apuntado que la "relación corta" que tuvieron se rompió, pero "por ninguna razón" en concreto, ha negado haber tenido cualquier "altercado" con ella y ha insistido en que no se acuerda de nada de lo que sucedió el día anterior a su detención.

Durante su declaración, con intérprete, la mujer ha relatado que esa noche salió a tomar algo con una amiga y se encontró con su expareja, que "se enfadó" porque ella "estaba por ahí".

Ha apuntado que al volver a casa, después de tomar un café, se encontró al acusado hablando con su exmarido debajo de su casa, en Torrelavega, a la que había ido con la excusa de querer hablar con ella.

Una vez entraron al portal, porque él dijo que tenía frío, vio que el acusado estaba sangrando por un brazo y que en la otra mano llevaba un cuchillo.

"No entendía nada", ha continuado la mujer, que ha explicado que estaba sentada y que, al querer levantarse, le puso el cuchillo en el cuello. "Yo quería hablar con él y ponerle más tranquilo", ha añadido.

La mujer ha subrayado que le dijo que "lo que estaba haciendo era una tontería", que si la mataba, él iría a la cárcel y se "rompería su vida".

Después, según su relato, el acusado le lanzó una primera cuchillada, que le alcanzó en el ojo, la tiró al suelo y, sentado encima suyo, siguió asestándole cortes en las piernas y el tronco, ante lo que ella se defendió.

Mientras, la amenazaba con matarla, asegurándole que esa iba a ser la "última noche" de los dos y que iban a morir juntos, y con cortarle la cabeza y llevársela a Granada, donde vive su familia, envuelta en una manta que ella le había regalado.

Sus gritos de auxilio hicieron que bajase su compañero de piso y exmarido, que intentó detener al agresor con el palo de una fregona, sin conseguirlo, mientras se rompía el arma que empuñaba el acusado.

La mujer ha afirmado que, cuando estaba en el suelo, oyó caer al suelo la hoja del cuchillo, que se metió en la bufanda que llevaba puesta para esconderla.

Su compañero pudo volver a la vivienda, desde donde llamó a la Policía, mientras que el hombre cogió el bolso de la mujer y huyó del lugar.

Con esta versión han coincidido el exmarido y la amiga de la mujer. Los tres han negado también que el acusado estuviese borracho esa noche, aunque han admitido que sí podía haber tomado algo de alcohol.

"Creo que me estoy mareando, pero creo que me estoy muriendo", ha asegurado la amiga que le dijo la mujer cuando, después de ayudarla a subir a la vivienda, la dejó en el suelo del pasillo, donde la encontraron los agentes de la Policía Nacional casi "inconsciente" y "en un charco de sangre".

Como consecuencia de esta agresión, la mujer sufrió una contusión en la cara y hasta trece heridas incisas en el rostro y por todo el cuerpo que requirieron de 28 puntos de sutura y que le han dejado algunas cicatrices, de hasta 2,5 centímetros.

El Ministerio Fiscal, que, al igual que el resto de las partes, ha mantenido su petición de pena inicial, considera estos hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, con el agravante de razón de género.

Además de la condena de cárcel, pide que el acusado se mantenga alejado a más de 500 metros de la mujer durante 11 años y que pague una multa de 900 euros por el hurto del bolso.

Solicita para él, además, que la indemnice con casi 19.000 euros por las heridas y por el perjuicio estético que le han causado, al tiempo que le reclama que abone al Servicio Cántabro de Salud 1.042 euros por el coste de la atención a la mujer.

La fiscal ha subrayado que "por cómo se produjeron los hechos", la "intención" del acusado "era la de matar" y ha destacado que las peritos médicos que han declarado en la vista han afirmado que si las heridas "no llegaron a suponer un riesgo vital" fue porque el cuchillo se rompió, por la ropa que llevaba la mujer y porque se defendió.

Ha justificado que se aplique la agravante de género en que la agresión fue el "último acto de posesión y de dominio" del acusado, que, a su juicio, "considera que tiene derechos sobre ella".

Tanto la fiscal como la letrada de la acusación particular han opinado que un consumo excesivo de alcohol es "incompatible" con las lesiones que presentaba la mujer.

La defensa ha pedido que, en caso de que no se absuelva al acusado por la eximente completa de embriaguez, se le condene por un delito de lesiones consumado.