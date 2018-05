El PSOE pide un plan de seguridad y mejorar de la señalización vial en Monte

Santander, 23 may (EFE).- El grupo municipal socialistas de Santander ha pedido hoy que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de seguridad en Monte y que mejore la señalización vial en este barrio, "para que peatones y ciclistas puedan circular con normalidad".

Su portavoz, Pedro Casares ha anunciado que presentará esta propuesta y pedirá también que se mejore el control y se reduzca la velocidad de los vehículos que circulan por Monte, tal y como se comprometió con los vecinos, según ha explicado en un comunicado.

En su propuesta, Casares pedirá que se establezcan más señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.

El concejal socialista cree necesario también la reparación del bacheado y el mantenimiento del mismo, "por el peligro que conlleva el deterioro de la calzada tanto para vehículos, motocicletas como para peatones o ciclistas".

Pedro Casares aboga, además, mejorar la iluminación o cambiar los sentidos de circulación en la zona de Monte, un barrio de calles "muy estrechas "en las que en ocasiones es difícil que paseen dos vehículos a la vez", ha recordado.

"No solo son necesarias en algunos casos señales de tráfico o establecimiento de pasos de cebra, también es necesario iluminar algunas calles o viales para su mayor visibilidad de noche", ha agregado.

El portavoz del PSOE apuesta también por incrementar la presencia policial e instalar elementos de seguridad pasiva para limitar la velocidad y construir un modelo de ciudad "más sostenible y seguro", como, afirma, "demandan los vecinos", porque "en muchas" calles los conductores superan la velocidad "ante la ausencia de control".

"Quienes viven en Monte sienten una preocupación constante cada vez que salen a la calle porque no tienen aceras, no hay señales en muchas calles, no hay control policial, y hay que solucionar este problema cuanto antes", ha aseverado.

Casares ha alegado que la "mejor política posible es la de escuchar a los ciudadanos y atender a sus necesidades" y ha denunciado como "insuficientes" las medidas adaptadas en el plan de viales, pese a que el equipo de gobierno "conoce la necesidad de acometer medidas para mejorar la seguridad vial".