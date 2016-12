Absuelven al policía de Camargo acusado de lesionar y humillar a un sexagenario

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto al agente de Policía Local de Camargo del delito contra la integridad moral del que se le acusaba tras inmovilizar y lesionar a un vecino sexagenario y con una discapacidad del 65% en medio de una discusión.

A pesar de que la Fiscalía mantuvo tras el juicio celebrado en octubre su petición de un año de cárcel y dos de inhabilitación para el policía, la Audiencia ha declinado tal pretensión y exonera al supuesto agresor. En una sentencia fechada el 24 de noviembre, la Sección Tercera concluye que “la prueba practicada ha sido insuficiente para fundamentar una condena por delito contra la integridad moral. Lo máximo que cabría predicar sería una leve extralimitación en la actitud del agente a la hora de proporcionar los medios tendentes a la identificación del presunto ofensor, o un exceso también de intensidad leve en el medio empleado para inmovilizar e identificar” al anciano.

“Lo que no aprecia la Sala es que haya intención específica del acusado de humillar” a la víctima”, o “de atentar contra su dignidad, o de menoscabar su autoestima. Ese leve exceso puede ser corregible en la vía administrativa, pero carece de entidad suficiente para incardinarse en el delito contra la integridad moral, incluso en su consideración de atentado menos grave contra la misma.

Durante la vista, la Sala de la Audiencia presidida por el magistrado Agustín Alonso Roca trató de recomponer la sucesión de hechos acaecidos el 2 de octubre de 2014 en la calle Buenos Aires de Muriedas sobre las 14.20 horas. En lo que coincidieron todos los relatos es que el vial estaba cortado por obras cuando una furgoneta quiso acceder por zona no permitida, de modo que el agente detuvo al conductor y le indicó que no podía pasar.

Ante estos hechos, la víctima medió en la conversación, aunque aquí las versiones aparecieron contradictorias. Mientras el sexagenario aseguró que se acercó en un tono conciliador –«vamos a tratar de cooperar entre todos»–, el acusado sostuvo que su actitud fue mucho más ruda. «Empezó a abroncarme y a decirme idos a la mierda». Los diferentes testigos –otro policía, un obrero y una viandante– sí que declararon haber escuchado «alboroto y dos voces», en mayor o menor grado.

También hubo divergencias en las versiones sobre el cariz que tomaron los acontecimientos desde entonces. Mientras O.J.G.F. narró cómo solicitó al vecino que se identificara «mínimo cinco veces» y éste se negó a entregarle el DNI porque «yo no era nadie para pedirlo», la víctima ofreció un relato distinto: «Le dije si no le parecía que eso era una tontería como para llevarme al juzgado, que es lo que me respondió cuando pedí cooperación entre todos. No me pidió el DNI en ningún momento, pero me cogió del brazo y me puso la rodilla en la espalda; me soltó y caí al suelo con los codos y las rodillas».

Ahora, el tribunal concluye que no hay pruebas suficientes para condenar al procesado O.J.G.F., por lo que queda absuelto.