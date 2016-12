Multado en Camargo por verter orín de perro por la ventana

Los esfuerzos del Ayuntamiento de Camargo por mejorar las condiciones de vida de la fauna del municipio y optimizar la convivencia entre vecinos y mascotas ya se dejan sentir igualmente en las estadísticas de la Policía Local. Tras unas semanas iniciales de campaña informativa desde mediados de verano hasta octubre, los agentes están multando a los propietarios de animales que no cumplan con la normativa correspondiente.

Según explica la alcaldesa, Esther Bolado, desde primeros de agosto y hasta finales de noviembre se han tramitado diez denuncias. Eso sí, la regidora precisa que no están siendo «rigurosos al cien por cien» en tanto en cuanto aún se está trabajando en modificaciones de la regulación para endurecer los castigos a los dueños de mascotas que no se atengan a sus obligaciones cívicas, así como a las que tienen con sus compañeros de cuatro patas.

Sin embargo, esta primera muestra de delaciones ya ofrece una radiografía concluyente de los mayores problemas que emergen en este campo, así como de la necesidad de adoptar un plan como el puesto en marcha por el Consistorio.

De los diez expedientes tramitados por infracciones, tres están motivados por llevar a los perros sueltos por espacios no aptos para ello, como los carriles bici. Otras dos denuncias se sustentan en una de las mayores quejas de los vecinos, como es la no recogida de los excrementos de la vía pública. En esta línea de comportamientos reprobables sorprenden dos casos más, atribuidos a la misma vecina y en el mismo mes, según el Ayuntamiento, tramitados por verter los orines de su can por la ventana de la vivienda. La batería de denuncias se completa con la dirigida a dos propietarios a los que se sanciona por llevar a sus perros, incluidos en el registro de razas peligrosas, sin bozal, así como un posible caso de abandono.

Hasta 1.000 euros de multa

En cuanto a la cuantía de las multas, el 60% de las interpuestas está tipificadas como leves, por lo que el pago correspondiente no supera los 100 euros. El 40% restante sí que se castiga como una infracción grave, de manera que el desembolso aparejado puede alcanzar los 1.000 euros.

Bolado abunda en que toda la dureza policial arrancará en cuanto esté lista la nueva ordenanza –pendiente de los últimos detalles de los técnicos municipales– por lo que se volverá a informar a la ciudadanía de su entrada en vigor.

Camargo ha iniciado este plan de bienestar animal con objeto de reducir los casos de abandono en sus límites territoriales, para lo que ha impulsado un censo de mascotas. Entre otras medidas para favorecer la convivencia, el Ayuntamiento está ultimando la construcción de un parque canino situado junto a la Residencia Ecoplar y el Polígono Camargo.