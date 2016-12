Sancionan a cinco agentes de Camargo por faltar a un acto

El Ayuntamiento de Camargo ha resuelto un expediente disciplinario abierto a cinco agentes de Policía Local por no acudir al acto institucional celebrado el pasado 29 de septiembre para conmemorar la festividad de San Miguel, patrón del Cuerpo. En una decisión rubricada por resolución de Alcaldía el pasado 12 de diciembre y que ya ha sido comunicada a los interesados, el Consistorio apercibe a los mencionados empleados y les retira la retribución correspondiente al día que no asistieron al evento.

El sindicato CSIF, al que pertenecen los cinco policías sancionados, lamentó ayer la «fijación» de los responsables municipales hacia sus afiliados. En un comunicado, reprobó que «se abre expediente a los agentes que casualmente acudieron como testigos en el juicio contra el jefe de Policía Local, el cual fue condenado por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cantabria como autor de un delito de maltrato de obra contra un subordinado en prácticas».

El conflicto arranca por la ausencia de los trabajadores en la fiesta de San Miguel

Pero la organización va más allá. «Curiosamente, contra este último y aún habiendo sido condenado por la Audiencia no se tiene conocimiento de que se haya seguido el trámite por parte de la Casona del expediente disciplinario que tenía abierto y ‘paralizado hasta la firmeza de la sentencia’».

CSIF incidió en este punto y trató de relacionar el castigo actual con el pleito de meses atrás. «Ahora justifican la apertura de los expedientes por no acudir al ‘acto institucional’ con motivo de la festividad de San Miguel», situación que incluye entre los damnificados al policía «que denunció al subinspector jefe».

«Totalmente voluntario»

Para el sindicato, la asistencia no es ni mucho menos obligatoria. «Se da la circunstancia de que nada hay reglado en este asunto y que es un día declarado como festivo dentro de la Policía Local de Camargo, que sí trabaja pero con un unos servicios ‘mínimos’ para garantizar la cobertura del servicio en el municipio. Así reza también en el convenio de funcionarios del Ayuntamiento. Tradicionalmente siempre ha sido un acto totalmente voluntario al que asiste el que quiere, mientras que no se toman represalias con el que no desea ir. Del mismo modo, al que acude a los actos se le abona el día como gratificación extraordinaria por ser festivo en caso de estar trabajando, mientras que a los agentes que están de descanso y desean participar se les gratifica con un día de descanso a disfrutar posteriormente».

Según la resolución municipal, «no consta» que ni de forma tradicional u ocasional la presencia de los agentes en la celebración sea voluntaria.