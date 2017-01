Apoyo de los alcaldes del PP al exedil de Corvera por el ataque a su vivienda

El exalcalde de Corvera de Toranzo, José Manuel Martínez Penagos (PP), recibió ayer el apoyo de numerosos amigos y alcaldes del PP por el ataque vandálico que perpetraron contra su vivienda unos desconocidos en la madrugada del pasado jueves al viernes, 30 de diciembre.

Una numerosa delegación de regidores y pedáneos de la comarca pasiega, encabezados por el presidente del partido, Ignacio Diego, se acercaron hasta la casa de Martínez Penagos para arroparle en "estos malos momentos", indicó el líder de los populares cántabros. El exregidor acudía también ayer a dependencias policiales para seguir aportando pruebas a la línea de investigación abierta por el allanamiento, robo y destrozo de la vivienda que su entorno califica de "ataque personal".

"Hemos reaccionado ante este atentado y queríamos estar a su lado, al margen de las siglas y la afinidad que nos une. Estamos aquí como amigos de José Manuel, para mostrarle nuestro aprecio, cariño y todo el apoyo en esos malos momentos", recalcó Ignacio Diego tras estrechar la mano de Martínez Penagos frente a su casa de Corvera de Toranzo. "Es un amigo, una buena persona, y está siempre dispuesto a ayudar a los demás", completó el líder de los populares.

Tal y como adelantó ayer El Diario Montañes, se cree que fueron varias personas las que allanaron la vivienda del exregidor en la madrugada del jueves al viernes, robando sólo una motosierra y una segadora, y dejando sin tocar un importante botín en material de obra de la reforma que se estaba haciendo en la casa. Sin embargo, llamó la atención de los investigadores el "ensañamiento" de los autores a la hora de destrozar muebles, electrodomésticos, rajar colchones a navaja e impregnar toda la casa con alquitrán, pintura y "posiblemente fumigadores" que se trajeron consigo para perpetrar el ataque.

Ataque personal

Aunque nadie apunta con el dedo, ni hay datos sobre los autores del suceso, el entorno del PP local sí que hablaba ayer abiertamente de un ataque "personal" hacia la figura o cargo político del exregidor, tras observar la intensidad de los destrozos en el interior de la casa. El propio Martínez Penagos manifestaba el pasado lunes que estaba seguro de que las personas que lo habían hecho le conocían, y probablemente él a ellos, sin descartar ninguna opción, pero aclarando que "no sospechaba de nadie en particular".

"Lo que se ha hecho aquí es un destrozo. No es igual hablarlo que verlo", explicaba ayer frente a la vivienda Joaquín, vecino de Castillo Pedroso y amigo del exedil de Corvera. En la misma línea Alicia López, concejal popular de Corvera, se manifestaba contra la barbarie. "Esto es lamentable y bochornoso, no tengo adjetivos para calificarlo", declaraba. "No tiene una explicación normal, es un ensañamiento personal", añadía otra edil del PP en el municipio, Patricia Castañeda.

"Que se aclare cuanto antes"

Tras la visita de apoyo, la comitiva del PP dio una vuelta por el pueblo con Martínez Penagos. En su periplo, muchos vecinos se acercaron al exregidor para tenderle la mano. Aunque hasta el momento ningún miembro del equipo de gobierno de Corvera de Toranzo (PRC-PSOE) se ha dirigido al exalcalde para mostrarle solidaridad, la alcaldesa, Mónica Quevedo (PRC), condenó los hechos ayer a preguntas de este periódico.

"Como representante institucional estamos en contra de todo este tipo de actos, que no le deseamos a nadie", recalcó Quevedo. La regidora también expresó su deseo de una pronta resolución para la tranquilidad del pueblo: "Nos gustaría que se aclarase todo lo que ha pasado cuanto antes".