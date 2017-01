Piélagos reanuda el servicio de atención a niños en Zurita

El hecho de que no se haya renovado el contrato por parte del Ayuntamiento de Piélagos a las dos profesionales que se ocupaban de los niños con necesidades especiales en el centro de día de Zurita ha generado el malestar de los padres, que no ven con buenos ojos, ahora que se ha reanudado el servicio después del parón vacacional, que se cambie a dos trabajadoras que han logrado ‘ganarse’ a los jóvenes y mejorar sus capacidades. Por ello, no han dudado en expresar públicamente su rechazo en torno a la decisión –algunos se han negado a seguir llevando a sus hijos al centro– y presentar ante el Ayuntamiento un escrito en el que muestran, "como parte fundamental» del centro, su "disconformidad" al respecto y exigen explicaciones.

El cierre temporal de las instalaciones adoptado por el Consistorio con motivo de las vacaciones de Navidad no ha ayudado a calmar los ánimos. Es más, aunque desde el Consistorio, la alcaldesa, Verónica Samperio, afirme que los padres estaban informados respecto a la suspensión temporal del apoyo escolar de los jóvenes, estos responsabilizan a la administración local de "una falta de información".

Algunos de los padres se han negado a llevara sus hijos al centro mientras no se les dé una explicación

El servicio de centro de día para niños y jóvenes con necesidades especiales viene funcionando desde hace al menos cuatro años en el centro de Zurita. En la actualidad, atiende a un total de 31 niños –correspondientes a una veintena de familias– que presentan riesgo de desprotección o bajo rendimiento académico por cuestiones de diversa índole. De ahí, aseguran los padres, la necesidad de contar con profesionales ya integradas en su rutina, que han logrado el arraigo de los usuarios en las instalaciones.

Por su parte, la alcaldesa, que confirmó haber recibido la solicitud de una entrevista por parte de los padres, aseguró a este periódico que el centro reanudó la actividad esta misma semana "tras las vacaciones navideñas" y descartó que no se hubiera explicado a los padres el porqué de este parón. En cuanto a la no renovación del contrato de las dos profesionales –una educadora social y una integradora–, la regidora explicó que el Ayuntamiento no ha podido volver a contratarlas debido a la imposibilidad con la que ahora se encuentran las administraciones locales de concatenar contratos. Por ello, aclaró, el servicio se ha reanudado en las mismas condiciones pero con nuevo personal.

Después de presentar el escrito y de haber solicitado la reunión con la alcaldesa, uno de los padres, Javier Revilla, indicó que "todavía estamos a la espera de que se nos reciba para darnos explicaciones".