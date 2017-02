Camargo aprueba una nueva regulación para evitar otro escándalo con su programa de alimentos

Con las conclusiones aún calientes de la investigación efectuada por el Ayuntamiento a la Plataforma de Alimentos de Camargo, que han aflorado una gestión negligente en el servicio, el municipio aprobó ayer en pleno una ordenanza para regular el funcionamiento futuro del programa social, así como un plan para determinar las obligaciones y ámbito de actuación de los voluntarios que colaboren en el reparto de los productos a los vecinos más necesitados. Ambas propuestas salieron adelante gracias a los apoyos del equipo de gobierno PSOE-PRC y el portavoz de Izquierda Unida, Jorge Crespo. El Grupo Popular se abstuvo y el hasta hace unas semanas responsable del área de Servicios Sociales, Marcelo Campos, ni siquiera estuvo presente en las votaciones, pues abandonó la estancia tras dejar clara su postura. "No tengo ningún miedo a la Justicia y tengo la conciencia muy tranquila", dijo el exedil, que fue destituido mientras se desarrollaban las primeras pesquisas.

En una sesión que contó con la ausencia de un concejal de IU y otro del PP, el carácter técnico que apuntaba el orden del día devino rápidamente a un debate político que fue progresivamente subiendo de tono hasta derivar, una vez más, en descalificaciones personales.

El portavoz del PP, Diego Movellán, que en principio no iba a poder acudir a la cita al tener que cumplir con sus obligaciones en el Congreso de los Diputados, no solo se presentó en la bancada de la oposición, sino que abrió el intercambio dialéctico señalando que la propuesta de ordenanza y el plan para reglar la incorporación de voluntarios al Programa de Ayuda Alimentaria no era más que "una mera operación cosmética". En paralelo, aseguró que "Camargo siempre ha sido un municipio ejemplar en cuanto a las labores de voluntariado en todos sus ámbitos, una actividad que hoy está en entredicho y que investigan los tribunales". Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander pilota una causa penal con dos integrantes de la Plataforma como denunciados por un supuesto delito, al que podrían sumarse otros, de apropiación indebida.

Para su homólogo del PSOE, Carlos González, el comportamiento de la alcaldesa, Esther Bolado, ha estado a la altura de las circunstancias en este caso, pues "ha actuado cuando ha tenido datos objetivos". En todo caso, lanzó una pulla a sus colegas ‘populares’ al abundar en que "en este caso no ha primado la lealtad institucional".

Héctor Lavín (PRC) precisó que la investigación interna "ha sido un asunto bastante desagradable", para agregar que "jamás voy a ocultarme en cuanto a mi responsabilidad, pero quiero dejar claro que el asunto está politizado por todos lados". Igualmente, rechazó "la gestión ejemplar" del voluntariado que defendió Movellán y le recordó que la problemática con los miembros de la extinta Agrupación de Protección Civil ha supuesto ya 1,5 millones al Consistorio. Como dato aún más preocupante, deslizó que cerca de un 20%, aproximadamente, de los usuarios de la Plataforma de Alimentos no acudía a las entregas para recoger sus productos.

Izquierda Unida fue quien tuvo intervenciones más constructivas acompañadas de enmiendas para "mejorar" las propuestas iniciales –el PP alegará a la ordenanza en el periodo de exposición pública–, según defendió Crespo. A este respecto, incidió en que "el modelo era erróneo" y en la necesidad de "un control efectivo" en pos de "mayores garantías y transparencia".

"Confianza en las personas"

El testimonio más esperado, no obstante, fue el de Marcelo Campos, no en vano fue destituido de su cargo a consecuencia de la problemática alimentaria. "Delante mío nunca se robó nada", sentenció el ya exedil, para agregar que "yo confío en las personas que vienen a ayudar", aunque luego una salga ‘rana’, puntualizó. También recriminó que él había estado trabajando en una ordenanza reguladora, "pero mi propuesta se tiró a la basura" e incidió en que "no tengo miedo a la Justicia".

La sesión también sirvió para que el Grupo Popular dejara sobre la mesa una moción para retomar la rehabilitación de las antiguas oficinas de Cros (Maliaño) y convertirlas por fin en nueva sede de la Biblioteca Municipal. La propuesta queda a la espera de que IU pueda estudiarla, aunque González recordó que el Gabinete camargués negocia con el Gobierno autonómico para que aporte financiación a la obra, con un coste de 700.000 euros.