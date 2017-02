Esther Bolado acusa a Diego Movellán de insultarla y vejarla

Upsss parece que esta vez, me han pillado. Espero que no lo tengan grabado...

Y por cierto, a ella la pagamos por sacar adelante las cosas, que para eso es Alcaldesa, si no puede o no quiere, que se largue

No me lo creo, y además cada vez que vemos a Movellán en un acto está con la gente y los demás concejales, sean del partido que sea, mientras que a ella la vemos aislada, no es capaz de hablar con nadie del PP. Esta señora lleva dentro mucho odio y si todo lo que cuenta es verdad: ¿Que hacen los miembros de un equipo de gobierno escuchando detrás de una puerta la conversación entre el portavoz de un grupo municipal y un funcionario? Y además, ¿es qué ya no puede la gente en una conversación privada dar su opinión sobre los demás? ¿Es qué el PSOE y el PRC de Camargo quiere que en las conversaciones privadas se diga lo que ellos quieren? Esto ya se pasa de castaño oscuro, ¡¡lo que tiene que estar soportando Diego Movellán de esta gente!!