Cruz Roja critica que Camargo "falló en todo el proceso" de reparto alimentario

Una voz ajena a la pugna política local y legitimada para evaluar y enjuiciar el uso y gestión de los programas de ayuda a los vecinos más necesitados. Y sus conclusiones fueron demoledoras. Para Cruz Roja, la Plataforma de Alimentos de Camargo "falló en todo el proceso de reparto" al "no utilizar los criterios que sí dice tener". Tras la afirmación, una sospecha fundada: "Intuyo que los beneficiarios firman en ocasiones en blanco", es decir, sin conocer previamente lo que se les va a entregar.

Esos mimbres llevaron a la inspectora de la entidad a colegir un resultado "no favorable" de la visita realizada al Ayuntamiento y al almacén de la Plataforma situado en el Polígono de Trascueto (Revilla), que tuvo lugar a finales de octubre y cuyo informe se redactó a mediados de diciembre. De hecho, este análisis fue una pata importante en la que se apoyó el Consistorio para elaborar sus propias conclusiones respecto a la investigación interna llevada a cabo para dirimir si se produjeron irregularidades en torno al programa dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales pilotada por Marcelo Campos, concejal destituido en pleno avance de las pesquisas. El resultado de las indagaciones, avanzado por este periódico, arrojó una gestión negligente.

Respecto al informe de Cruz Roja, al que también ha tenido acceso este periódico, éste gravita en torno al control del programa de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. Tras observar de primera mano y sobre el terreno cómo se procedía a la asignación de los productos de primera necesidad, la inspectora recoge algunas incidencias.

La entidad se topó con decenas de cajas de comida infantil que no se habían entregado

"Tras comprobar uno a uno los recibís, se constata que no se aplican criterios en cuanto a reparto según el número de miembros. Reciben igual familias de cuatro que de siete personas, por ejemplo". Sentada esta premisa, la responsable de Cruz Roja agrega que "en los recibís vemos que no figura la entrega de alimentos infantiles. Al preguntar, (Marcelo Campos) comenta que los han rechazado. Delante nuestro, llamó a una usuaria y oímos claramente cómo decía que los pidió y la dijeron que no tenían".

No solo eso. "Hay notas de entrega firmadas en blanco. Al preguntar, justifica explicando que a veces los rechazan por estar trabajando. Aún así, se molestan en acudir al almacén y lo dejan firmado", se redacta, no sin cierta ironía.

Pero hay más. "Tras visitar el almacén, pudimos ver que allí estaban los alimentos infantiles de esta fase –era la segunda–, primera y tercera del Plan 2015. Al preguntarle, dice que desconoce que haya que entregar todos los alimentos en cada una de las fases". A este respecto, la trabajadora social se topó con 38 cajas de tarritos infantiles, 29 de leche de continuación y 18 de cereales infantiles que no se habían distribuido entre las familias.

"Actitud amenazante"

En la visita, que duró dos horas, la portavoz de Cruz Roja afeó "la actitud amenazante y siempre a la defensiva" de Campos, además de apuntar que "las notas de entrega se encuentran mal cumplimentadas, a falta de fechas".

El teniente de alcalde, Héctor Lavín, aseguró ayer que "el informe corrobora las decisiones tomadas por el equipo de gobierno con la puesta en marcha de la comisión de investigación, y ratifica la labor que se ha realizado en todo este asunto en que se ha trabajado desde la transparencia más absoluta con el objetivo de dilucidar lo sucedido tras detectar que se podrían estar cometiendo irregularidades en el funcionamiento de la Plataforma. Una labor en la que ha primado el interés de los vecinos y la resolución de los problemas que pudieran estar produciéndose por delante de cualquier tipo de interés político que pudiera haber".